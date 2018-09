Waitz trodde aldri han skulle se noen bryte den «magiske» grensa – dette løpet endret alt

– Som 70-åring hadde jeg egentlig ikke tro på at jeg skulle se en tid under to timer i min levetid, men nå måtte jeg endre tankegangen, sier Waitz til NRK.

Waitz, som var ektemann til løpedronningen Grete Waitz, har vært engasjert i norsk friidrett som løper og trener hele livet.

Han minnes Derek Clayton forbedre sin gamle rekord (2.09,36) med ett minutt og to sekunder i 1969.

2.08,34 skulle stå i hele 12 år før maratonrekorden ble stadig senket, med mindre margin, ned mot totimersmerket.

Derfor sjokkerte Eliud Kipchoge en hel løpeverden da han smadret rekorden med 1 minutt og 18 sekunder.

– Ikke optimalt

Bykset gjør at Waitz nå tror at den «magiske» totimersgrensen snart blir passert. 70-åringen peker blant annet på at omstendighetene ikke var helt perfekte for Kipchoge:

Det var mildvær i Berlin, og noen grader mer enn 8-9, som trolig er den ideelle temperaturen, ifølge Waitz.

Kipchoge løp de siste 17 kilometerne helt alene.

– Jeg tror det største forbedringspotensialet ligger i å få frem to jevngode løpere, som pusher hverandre. Men de vokser ikke på trær, sier Waitz, som får støtte av NRK-ekspert og OL-mester Vebjørn Rodal.

– Jeg tror grensa er mulig å bryte fordi flere talenter satser på maraton. Før begynte du som baneløper, men internasjonale gateløp har endret seg og gir bedre betalt. Hvis vi får en større bredde på et høyt nivå, kan flere være med. De nest beste kan også betales for å være fartsholdere lenger i løpene, sier Rodal.

Hvor går grensa?

Kipchoge hadde en gjennomsnittsfart på svimlende 20,83 km/t i Berlin.

For å sette farten i perspektiv, løp han en 100-meter på 17,30 sekunder.

420 ganger på rad.

Du må altså løpe enda 2,5 sekunder raskere per kilometer for å krype under totimersgrensa.

Hvor går grensa for hva som er fysisk mulig for menneskekroppen?

– 2,5 sekunder er en del, men det er ikke enormt mye. Nå er tiden så nært grensa at det blir et naturlig mål for alle. Den mentale sperren folk har hatt, er kanskje i ferd med å forsvinne, sier NRKs friidrettskommentator og maratonløper Jann Post.

Han mener rekorden viser at Kipchoges vanvittige løp på Monza-banen i 2017 kanskje var mer realistisk enn mange trodde.

Her løp kenyaneren på 2.00,26, men siden blant annet fartsholdere ble sendt ut i løypa underveis, ble ikke tiden godkjent som verdensrekord.

Jack Waitz.

– Diskusjon rundt enhver rekord

The Guardian påpeker at noen vil bli skeptiske når verdensrekorden smadres med over et minutt.

Kipchoge representerer Kenya, hvor flere titalls utøvere er dopingtatt de siste årene. Så langt i 2018 er fire løpere tatt, ifølge NTB.

Men det har aldri vært rettet noen mistanke direkte mot Kipchoge og hans team.

– Med friidrettens frynsete rykte blir det diskusjoner rundt enhver verdensrekord. Slik er verden dessverre blitt, men det finnes ingenting rundt Kipchoge og hans treningsgruppe som tyder på at han er uren, sier Post.

Han trekker frem at Kipchoge har tilhørt verdenstoppen siden 2003 og «ikke dukket opp fra intet».

Kipchoge, som blir 34 år i november, kan også rekke å forbedre verdensrekorden ytterligere.

– Kipchoge har stått for den største rekordforbedringen i maraton på 51 år. Jeg ser helt annerledes på totimersbarrieren enn jeg gjorde for, ja, én dag siden, sier Waitz og smiler.