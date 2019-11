Wada-presidenten til angrep på Helleland: – Hun viste liten interesse

– Hennes innblanding på Wada-møter var veldig begrenset og hun fokuserte kun på noen få, høyprofilerte områder. Helt fra begynnelsen av hennes periode som visepresident har hun vist liten interesse for arbeidet til Wada, skriver Wada-president Craig Reedie i en mail til NRK.

– Dette er nok et eksempel på hersketeknikker, svarer Linda Hofstad Helleland.

– Jeg forteller gladelig i en rettssak

De to har vært uenige i en rekke saker de siste tre årene. Helleland har ønsket å holde Russland utestengt fra Wada, mens Reedie har ønsket å legge saken bak seg slik at man kunne komme seg videre.

Torsdag lanserte Helleland boka «Ren idrett, skittent spill». I boka tar hun et oppgjør med hvordan verdens antidopingbyrå (Wada) holder på.

KRITISK: Linda Hofstad Helleland er svært kritisk til Wada i sin nye bok. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Hun beskylder organisasjonen for utfrysing, latterliggjøring og å være mer opptatt av makt og penger enn å gjør det beste for en ren idrett.

President Reedie omtalte uttalelsene som uansvarlig og injurierende.

– Frykter du et søksmål?

– Det ville ikke overrasket meg. Det er det de bruker som våpen i egentlig alle typer saker, at de hyrer mange jurister. Ingenting vil glede meg mer. Det er mye jeg ikke forteller om og som jeg ikke skriver om i boka, som jeg gladelig forteller om i en rettssak, sier Helleland.

– Hun gjorde aldri noe

I sin mail til NRK, benytter Reedie også muligheten til å gå til angrep på sin norske visepresidents manglende bidrag til organisasjonen.

TAKKET AV: Etter seks år går Craig Reedie av som president i Wada ved årsskiftet. Her fra en konferanse forrige uke. Foto: Agencja Gazeta / Reuters

Reedie kommer med et eksempel. Han påstår at han gjentatte ganger har bedt Helleland om å hjelpe til med å få finansieringen av Wada på plass. Myndighetene betaler halvparten av organisasjonens utgifter mens idrettsbevegelsen betaler den andre halvdelen. Idretten har tidligere sagt at de til enhver tid vil matche utbetalingene fra myndighetene.

– Hun gjorde aldri noe med dette. Det forklarer også hvorfor myndighetene i Europa bestemte å velge en annen kandidat til å etterfølge meg som Wada-president, skriver Reedie.

Helleland sender kritikken rett tilbake.

– Det var fryktelig vanskelig å myndigheter til å gi mer penger til en organisasjon som man ikke har tillit til. Det var ingen enkel oppgave, men jeg jobbet med det og kom til en god løsning til slutt. Det ble en liten økning fra dagens nivå. Men å spørre myndighetene om å støtte Wada med nesten ubegrensede midler, når man ikke har bedre resultater å vise til, det må Reedie også skjønne at er en utfordring, sier Helleland.