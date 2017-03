Wada anker ikke Johaug-dommen

– Wada kan bekrefte at vi i forbindelse med Therese Johaug-saken ikke vil anke dommen til CAS, skriver talsmann Ben Nichols til NRK.

Dermed er det kun Det internasjonale skiforbundet (FIS) som har valgt å anke Therese Johaugs 13 måneder lange dopingutestengelse.

Johaugs manager: – Vi er fornøyd

Antidoping Norge, Den Internasjonale Olympiske komite (IOC) og Johaug selv ønsket ikke å anke dommen. Nå som også Wada har valgt å ikke anke har dermed alle partene som hadde mulighet til å anke har gitt sitt svar.

FORNØYD: Jørn Ernst. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

– Vi er fornøyde med det. Men samtidig så har FIS valgt å anke saken, så vi må gjennom den prosessen i CAS uansett. Det betyr likevel litt at WADA ikke vil anke. Det er positivt for oss, sier Ernst til NRK.

Det var like før VM-start i Lahti at FIS meddelte at de skulle offentliggjøre sin beslutning tirsdag 7. mars. Da avgjørelsen ble offentliggjort viste det seg at FIS har valgt å ta saken videre. Dermed må Johaug opp i Idrettens voldgiftsrett, CAS. For Johaug betyr dette en ny runde med usikkerhet.

– Vi har ingen øvrige kommentarer på nåværende tidspunkt, svarer Nichols på spørsmål om valget kommer at av de er fornøyd med dommen eller om det er fordi FIS allerede har anket saken.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Idrettsjurist tror ikke Wadas standpunkt kan tolkes

FIS skrev i sin pressemelding at de mener Johaugs straff er i det lavere sjiktet av hva som er rimelig og at den ikke reflekterer det faktum at Johaug «mislyktes i å lese dopingadvarselen som var skrevet i rødt på pakken til tross for at medikamentet var ukjent for henne og var kjøpt i utlandet».

Idrettsjurist Gunnar Martin Kjenner sier overfor NRK at han ikke tror det betyr noe siden FIS allerede har anket og at saken skal behandles i CAS.

– Jeg tviler på at vi kan tolke standpunktet til Wada slik at de mener domsutvalgets avgjørelse er riktig. CAS må uansett vurdere saken fritt på grunnlag av det faktum som presenteres av partene under de muntlige forhandlingene, sier han.