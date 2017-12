Vurderer radikale endringer i alpint: To omganger i super-G, ut med «kombi» og mer parallellslalåm

– Alpint har et behov for å fornye seg, men det er ikke vits å ta brutale avgjørelser. Det vi gjør er så spektakulært fra før av, sier Jansrud til NRK.

Dette er blant endringsforslagene som har kommet før FIS-kongressen til våren:

To omganger i super-G

Ut med kombinasjonen

Inn med parallellslalåm («City events»)

RENNDIREKTØR: Atle Skårdal i FIS. Foto: NRK

– Vi er interessert i å fornye litt og finne ting som er attraktivt for løpere, TV og andre interesserte. Det er en del er gode ideer som vil gjøre sporten mer interessant, sier renndirektør i FIS Atle Skårdal.

Jansrud tror det blir vanskelig

Forslaget om to omganger i super-G innebærer at omgangene kortes ned.

– Det blir en finaleomgang der kun de 30 beste får kjøre. Du får den samme effekten som i slalåm og storslalåm. Sistemann i mål får resultatet, og da blir det full jubel, sier Skårdal.

Jansrud reagerer på forslaget, og er redd for at alpinistene kommer til å holde på fra morgen til kveld.

– Å kjøre to ganger vil ta bort mye av sjarmen. Det blir som en mer åpen storslalåm med større hastighet. I super-G er det ingen treningsomgang, og nesten like høy fart som i utfor. Det er hopp, og det skal besiktiges og memoreres. Vi bruker to timer på det hver dag, og å gjøre det to ganger... Jeg tror det kan bli vanskelig, sier Jansrud.

VIL BEVARE MYE: Aksel Lund Svindal. Foto: NRK

Aksel Lund Svindal er ikke like kritisk som lagkameraten.

– Det er sikkert helt greit. Man må alltid se på mulighetene for forandringer, men samtidig må man ikke tukle med de store klassikerne, sier Svindal.

Han snakker om Kitzbühel, Wengen og slalåmen i Schladming – blant annet.

– Det er det vi lever av. Vi må bevare de største rennene, sier Svindal.

Upopulær parallellslalåm

Tidligere har Henrik Kristoffersen vært kritisk til parallellslalåm. Heller ikke Svindal og Jansrud er over seg av begeistring for disiplinen.

– Det må ikke bli for mye nye ting inn i totalverdenscupen. Den er stor for oss. Hvis folk heller tar VM-gull enn å satse på verdenscupen, vil det være negativt, sier Svindal.

– City events er gøy, men det er langt fra det vi gjør fra dag til dag. Hvis det skal ta over, er det å undergrave det som er kult, sier Jansrud

Forslagene skal opp til diskusjon på FIS-kongressen til våren. Skårdal anslår at endringene står på VM-programmet tidligst i 2021.

– Da kan det gå fort. Jeg tror det er stor sjanse for at det blir innført, sier Atle Skårdal til NRK.