Vurderer hofteoperasjon: – Har vært vondt og plagsomt

Filip Ingebrigtsen er på plass under NM i sin hjemby Sandnes. Han er klar for finale på 1500 meter og skal da blant annet løpe mot sin bror Jakob.

Men året til friidrettsprofilen har ikke vært som ventet. Det ble ingen EM-deltakelse og det spøker for OL-deltakelsen også.

Han forteller at han har slitt med en vond hofte over lengre tid og at han nå vurderer sterkt å ta grep.

– Det er litt gammel moro som har blitt litt verre over tid. Om man har en liten skavank så vil det bli litt og litt verre. Vi får se til høsten om vi må gjøre noe med det. Den har vært kranglete i vår og tidlig på sommeren, sier Filip Ingebrigtsen til NRK.

– Så du vurderer inngrep?

– Ja, helt klart. Som det har vært, så har det vært veldig vondt og plagsomt. Det sliter veldig på alt mulig, jeg får ikke sove og det er vondt å sitte i ro.

Han understreker at hofta fungerer bedre nå og at han får trent bedre.