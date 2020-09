Vurderer å straffe Hamilton for antirasistisk bodskap

Lewis Hamilton vann sundagens Toscana Grand Prix. Det er likevel mest snakk rundt t-skjorta han hadde på seg etter løpet. På den stod det: «Arrester politifolka som drap Breonna Taylor».

Politisk bodskap

Breonna Taylor blei i mars skoten sin eigen heim i Louisville, Kentucky. Politiet gjekk inn på feil adresse. Det fekk kjærasten Kenneth Walker til å skyte mot politiet, sidan han trudde det var innbrotstjuvar. Taylor enda opp med å bli skoten åtte gonger, og måtte bøte med livet.

– Eg har hatt lyst til å tydeleggjere at menneske blir drepne på gata. Og nokon blei drepen i sitt eiget hus, og dei var i feil hus, og dei folka går framleis fri, sa Hamilton etter løpet i går.

Det internasjonale bilsportforbundet sette i gong ein antirasistisk og pro-mangfald-kampanje dette året. Hamilton har stått i spissen for dette. Han er blant dei som alltid går ned på kne før alle løp. Denne gongen kan han likevel ha tatt det eit steg for langt ifølge FIA.

FORKJEMPAR: Lewis Hamilton har markert black lives matter i kvart einaste løp denne sesongen. Foto: BRYN LENNON / AFP

Sidan forbundet er ein ikkje-politisk organisasjon, så kan ikkje utøvarane kome med politiske bodskap. No skal dei sjå om t-skjorta til Hamilton går inn under den kategorien.

– Det er det me vurderer no, seier ein talsperson frå FIA til BBC.

Mercedes i ryggen

Hamilton har etter sigeren på sundag vunne 90 formel 1-løp. No er han berre ein siger frå Michael Schumacher sin rekord på 91. 35-åringen køyrer for Mercedes, og dei er ikkje einige i at det er eit politisk bodskap.

– Me blandar ikkje politikk inn i F1. Dette er eit spørsmål rundt menneskerettar, som me prøver å markere og auke bevisstgjeringa rundt. Det er ein stor skilnad, svarer laget på kritikken.

Mercedes seier at laget ikkje kjem til å stoppe Hamilton i tida framtida.

– Me vil støtte han. Laget kjempar mot all slags form for rasisme og diskriminering, og det er Lewis sin personlege kamp for black lives matter, me skal gi han all støtte me kan gi han, seier F1-sjef i Mercedes, Toto Wolff.

