– Jeg er litt redd for å dra til Pyongyang. Jeg håper å komme tilbake levende, sa Sør-Koreas forsvarsspiller Lee Jae-ik før kampen.

Lee Jae-ik kom seg trygt tilbake, men det skulle vise seg at det målløse oppgjøret mot de nordkoreanske naboene ble en langt tøffere affære enn resten av verden først hadde fått inntrykk av.

Den spesielle kampen ble nemlig spilt for tomme tribuner og ble heller ikke sendt på TV. Det var også problemer med visum og tilgang for utenlandske journalister. Med andre ord, det var stort sett spillere til stede på stadion.

Jørn Andersen fra Norge trente Nord-Koreas landslag i fotball fra 2016 til 2018, men mye kan tyde på at de fremdeles mangler grunnleggende ferdigheter eller holdninger.

Dette er et bilde fra kampen. Vi ser Sør-Koreas Hwang Ui-jo i duell med Nord-Koreas Ri Yong Jik. Bildet er tatt av Det nordkoreanske fotballforbundet. Foto: AP

– Voldelig språk

Etter hvert som de sørkoreanske spillerne har returnert fra oppgjøret, har de nemlig brukt sterke ord om kampen.

Det vurderes nå om forholdene skal klages inn til FIFA.

– Motstanderne var veldig røffe, og det ble brukt et veldig voldelig språk, sier Tottenham-spiss Son Heung-min til nyhetsbyrået AP.

– Det var vanskelig å konsentrere seg om kampen. Du tenkte kun på å unngå skader. Det er en bragd at vi kom tilbake fra en slik kamp uten skader, utdyper han.

Den historiske kvalifiseringskampen ble spilt foran tomme tribuner på Kim Il Sung Stadion. Foto: AP

– Aldri sett noe sånt

De siste årene har idretten ført de to landene nærmere hverandre. Ved flere anledninger har Sør-Korea og Nord-Korea slått sammen sine respektive landslag. Det skjedde under bordtennis-VM i 2018 og det skjedde under OL i ishockeyturneringen.

Choi, en tidligere forsvarsspiller som spilte for Sør-Korea under VM i 1994 i USA, sier imidlertid at nordkoreanerne denne gangen spilte som om de «gikk til krig».

De skal ha brukt både albuer og hender på en måte som minnet svært lite om fotball og vært svært voldsomme i taklinger.

– Jeg har aldri sett noe sånt i fotball før, sier han.

Sør-Koreas landslagssjef Paul Bento. Foto: Lee Jin-man / AP

Nord-Korea gjorde imidlertid et opptak av kampen til sørkoreanerne. Det er likevel uklart om man vil vise kampen i Sør-Korea.

FIFA-president Gianni Infantino var en av de få som var til stede under kampen. Etter oppgjøret publiserte han følgende uttalelse på FIFAs hjemmeside:

– Jeg så fram til å se et fullsatt stadion i en slik historisk kamp, men ble skuffet over å se at det ikke var noen tilhengere på tribunen.