– Med tanke på at jeg sov tre-fire timer i natt, er jeg egentlig veldig fornøyd med hvordan kroppen responderte, sier Vukicevic (30) til NRK etter to norske rekorder og seier i løpet av et par timer.

Da Vukicevic tok sitt tiende NM-gull på 110 meter hekk i fjor høst, skulle det etter planen ha vært slutten på hans toppidrettskarriere. Men ettersom OL i Tokyo ble utsatt, valgte han å satse i ett år til for å oppfylle en livslang drøm.

Nå begynner det å nærme seg. Torsdag kveld satte han nemlig først norsk rekord med 13,50 i forsøket under stevnet Motonet Grand Prix i finske Espoo.

Så brøt han den magiske 13,50-grensa og bedret rekorden til 13,49 da han vant finalen.

– Det har ekstremt mye å si. Målet mitt er å løpe enda mye fortere, men det er jo en veldig god følelse å endelig løpe under 13,50. Jeg gjorde jo det her i fjor, men da var det for mye medvind. Nå løper jeg 13,5 på rekke og rad, så da er det veldig deilig å bryte den barrieren med 13,49, sier Vukicevic.

NM kunne sikret OL-plassen

OL-kravet på 110 meter hekk er på 13,32. Det er foreløpig et stykke unna, men det er ikke noe absolutt krav for å delta. Man kan også kvalifisere seg via verdensranking, og der har nå Vukicevic styrket sin posisjon med flere gode prestasjoner den siste tiden.

SUVEREN I NORGE: Vladimir Vukicevic har 10 NM-gull. Torsdag forbedret han sin norske rekord to ganger. Foto: Fredrik Hagen / NTB

8. juni løp han på 13,59 da han ble nummer tre i Paavo Nurmi Games i Turku. Dette var hans første pallplass i et Continental Tour Gold-stevne, en stevneserie på nivået rett under Diamond League. Dette gir ekstra uttelling i form av rankingpoeng.

Torsdagens stevne var av en lavere kategori som gir færre poeng. Derfor må Vukicevic fortsatt gjenta prestasjonen i et stevne på høyere nivå for å komme seg til OL.

– Jeg blir påminnet om at jeg ikke løper store nok stevner. Hadde jeg bare fått løpe litt større stevner, så hadde jeg fått mer poeng. Men dette er jo en indikator på at jeg kan komme inn på større stevner, og jeg har linet opp to-tre større i slutten av juni, sier han.

Kvalifiseringsperioden til OL varer til 29. juni.

Prestasjoner i nasjonale mesterskap gir god uttelling. Derfor synes Vukicevic det er synd at NM ikke arrangeres før i september, etter OL i Tokyo.

– Vi har ikke NM i juni, det er veldig synd. Hadde NM vært i neste uke, så hadde jeg vært garantert OL. Da måtte jeg bare løpt 13,60, så hadde jeg vært garantert en plass i Tokyo, påpeker han.

Nå må han i stedet diskutere med sportssjef Erlend Slokvik om han skal stille opp i lag-EM for Norge, som er et stevne i kategori C. I så fall mister han muligheten til å løpe i to kategori B-stevner han kan komme inn i.

– Har noe i Tokyo å gjøre

Uansett er han innbitt på å komme seg til OL.

– Jeg vet jeg kan løpe mye fortere enn i dag og at jeg definitivt har noe i Tokyo å gjøre, fastslår Vukicevic, som føler det skjedde noe på trening i mai.

– Hekk er en veldig spesiell øvelse. Når det først løsner, kan det løsne veldig. Det løsnet veldig på treningsleir i mai, da løp jeg på tider jeg ikke hadde drømt om i fjor. Men det skal klaffe i konkurranse, påpeker han.

SØSTER: Christina Vukicevic. Foto: Lise Åserud / NTB

Søster Christina Vukicevic fulgte torsdagens løp via direkteoppdatering på telefon hjem til familien. Hun skal kommentere Diamond League for NRK senere torsdag.

– Jeg er kjempestolt. Samtidig er jeg ikke så overrasket, for vi som følger ham litt tett får ganske god info på hva som skjer daglig. Han har vist tendenser til at det kunne gå fortere enn noen gang tidligere, sier Vukicevic.

– Imponert over tålmodigheten

Hun var også hekkeløper, og deltok i OL i 2008. Hun forteller om flere søskendueller da de begge var aktive.

– Det var en periode han hadde dårligere rekord enn meg på 60 meter hekk. Men han er veldig flink til å påpeke at han har 10 strake NM-gull, mens jeg «bare» fikk sju. Nå er han heldigvis blitt 30 år og noe har endret seg litt, så jeg tror han er fornøyd med å ha brutt en barriere, forteller NRKs friidrettsekspert.

Også Vebjørn Rodal kommer med lovord om Norges raskeste mann på 110 meter hekk.

– Jeg er så imponert over tålmodigheten hans. Han har stått på år etter år etter år, og nå er han en voksen gutt og forbedrer seg fortsatt, sier NRKs ekspert, og legger til at han nok må forbedre seg ytterligere for å kunne avansere i et OL.

– Det er bare tidlig juni, så han har sjansen til å ta flere steg, sier Rodal.