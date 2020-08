– Nå sitter jeg med munnbind og venter på å løpe, sier Vukicevic til NRK.

Han er allerede inne på flyet som skal ta ham til Nice. Derfra skal turen gå videre til Monaco, der han har fått plass på 110 meter hekk i fredagens NRK-sendte Diamond League-stevne.

Det skjer etter en sen invitasjon og litt stress med å rekke «koronafristen». Det var nemlig først etter et superløp i Finland forrige onsdag Vukicevic ble aktuell for å løpe mot verdenseliten.

Imidlertid var det noen praktiske utfordringer knyttet til invitasjonen. Vukicevic måtte ha en negativ koronatest å legge fram ved ankomst.

Testen fikk han tatt umiddelbart. Men svaret på at prøven, kom ikke før han var på Gardermoen torsdag ettermiddag.

– Jeg holdt meg rolig. Jeg visste den skulle komme rundt tre, og flyet går ikke før kvart på fire, så det er innafor, sier Vukicevic, som satt i bilen utenfor terminalen og spiste lunsj til klarsignalet kom.

Tar det som et mesterskap

OPPTUR: Vladimir Vukicevic har løftet seg opp på sitt gamle nivå og er klar for å ta det neste steget. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Norgesrekordholderen har hatt noen tunge år siden han satte rekorden på 13,54 i 2016. Så løp han plutselig på 13,48 i det nevnte løpet Finland forrige onsdag.

Tiden blir riktig nok ikke godkjent som norsk rekord, ettersom det var for sterk medvind (+2,6). Men i lovlig vind løp han også 13,65 i samme stevne.

Nå er han opptatt av å gripe muligheten som har dukket opp. Faktisk har han kun én gang tidligere løpt Diamond League utenfor Norge. Det skjedde i London, 23. juli 2016.

– Jeg gleder meg veldig. Spesielt i et år uten mesterskap betyr det utrolig mye å få løpe det kanskje gjeveste Diamond League-stevnet av dem alle. Man får bare ta det som et mesterskap, kose seg og prøve å senke skuldrene, sier han.

Best på 95 prosent

Nettopp å senke skuldrene mener han var nøkkelen til de raske løpene i Finland.

– Jeg slappet rett og slett av, jeg skjønte at du kan ikke løpe hekk med kraft, du må løpe hekk fra skuldrene, lett og ledig med høy hofte. Da går det fort. I mitt tilfelle betyr det å løpe på 95 prosent. Da knyter jeg meg ikke, forklarer han.

FORTSATT INSPIRERT: I 2010 tok Vladimir Vukicevic sølv i junior-VM. Ti år senere, i en alder av 29 år, satser han for fullt. Kanskje er han også bedre enn noen gang. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

I tillegg føler han seg bedre enn på mange år, både fysisk og teknisk. Kanskje bedre enn noen gang.

Også det har en forklaring:

– 2016 var et bra år, men etter det så skiftet jeg fokus over på studier og gjorde ferdig utdannelsen min. Så brukte jeg fjoråret på å få meg en jobb, og det har jeg fått. Da utdanning og jobb var sikret, kunne jeg rette fokus mot friidrett igjen.

Sterk medvind en ulempe

– Føler du at du har tempoet inne til å slå den norske rekorden?

– Ja, jeg føler jo det. Jeg er en såpass stor mann at altfor mye medvind ikke er gunstig for meg. Jeg kom for tett på hekkene i Finland, så jeg måtte bremse litt, sier Vladimir Vukicevic.

Med andre ord: Tiden som ble underkjent på grunn av for mye vind, kunne kanskje vært enda bedre i lovlig vind.

I Monaco pleier det å være relativt vindstille inne på den kompakte arenaen.