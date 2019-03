Vrakede Gulbrandsen reagerte: – Forstår at han er skuffet

Lagerbäck møtte pressen etter å ha gjennomført en kort økt med sju av landslagsspillerne.

Noen mil unna skal Norge opp mot en av verdens aller tøffeste motstandere i Spania lørdag.

Til tross for at Norge står overfor en «umulig» oppgave, har Lagerbäck alllerede varslet at han ikke kommer til å gå vekk fra to spisser på topp.

Men en spiss som definitivt ikke får sjansen, er Fredrik Gulbrandsen. Spissen uttalte seg kritisk til landslagsledelsen etter å ha scoret mot Napoli i europaligaen.

– Jeg har ikke hørt noen ting. Jeg tror ikke de vet at jeg er norsk, sa Gulbrandsen til TV 2.

– Om Gulbrandsen er frustrert, vet jeg ikke. Hvis han er skuffet, kan jeg forstå det. Det er jo bare positivt at han vil være med i den norske landslagstroppen. Vi har gjort denne vurderingen ut ifra hva han har prestert. Han har jo vært litt inn og ut av laget, og akkurat nå vurderer vi det slik at dette er den beste konstellasjonen vi kan ha, sier Lagerbäck om avgjørelsen.

LEKTE SEG: Det var god stemning og lave skuldre i Oliva mandag ettermiddag. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB scanpix

Tror ikke på undervurdering

Lagerbäck trekker frem at Norge er nødt til å være et «veldig velorganisert lag» for å ha en sjanse til å stå imot det spanske presset.

Den ubestridte eneren på topp for Norge, Joshua King, var også den eneste spilleren i både den norske og spanske troppen som tegnet seg på scoringslisten i helgen.

Uten at Lagerbäck tror spanjolene skjelver av den grunn.

– Jeg har vanskelig for å se for meg at de frykter noen av de norske spillerne, sa Lagerbäck, som heller ikke tror Spania vil undervurdere nordmennene.

– Dessverre tror jeg ikke det. Dette er proffe spillere som er vant til slike kamper, og de vet hva de må gjøre.

– Alltid en sjanse

Samtidig ser Lagerbäck andre muligheter. Selv om det var et langt mer åpent oppgjør i utgangspunktet, har Lagerbäck trukket frem hvordan spanjolene ble kontret i senk av lynraske Raheem Sterling (to mål) og Marcus Rashford da England vant 3-2 i oktober.

– Jeg tror alltid man har muligheter. Jeg tror dette er en kamp hvor man kan si at om vi spiller 100 prosent, så har vi alltid en sjanse til å ta poeng eller kanskje til og med vinne 1-0, men vi kan også tape 5-0 om vi ikke gir 100 prosent, sier Lagerbäck.

Lagerbäck mener dagens Norge er langt bedre organisert enn laget som tapte 6-0 for Tyskland i VM-kvalifiseringen i september 2017.

Svensken er klar på at Norge må ha med seg mer enn to poeng fra kampene mot Spania og Sverige for ikke å få en skjev start på EM-kvaliken.

– Vi vil ha fått en dårlig start om vi reiser herfra med null poeng. Det er klart vi må ha poeng. Vi må gå inn for å vinne, og det skal vi gjøre på vår måte. Vi må ha troen på at det er mulig, sier svensken.