Vonns bønn til svenskene: – Ikke bli sur på meg

– Å vinne gir meg tilfredsstillelse og følelsen av å oppnå noe. Jeg elsker den følelsen, sier Lindsey Vonn til NRK.

Hun sitter på en scene på mediesenteret i St. Moritz, med hunden Lucy på fanget. Rundt 100 journalister har møtt opp for å se og høre den amerikanske alpinstjernen snakke om VM, comebacket og sin nye dokumentarserie «Chasing history».

– Ikke bli sur på meg

SVENSK STORHET: Ingemar Stenmark herjet i skiløypene på 70- og 80-tallet. Foto: Knut Nedrås / Scanpix

Og det er det historiske hun jakter på. Mer presist, flest verdenscupseire i alpint noensinne. Ingemar Stenmark har hatt rekorden på 86 i lang tid. Vonn står med 77. Svenskene i salen er tydelig bekymret.

– Nå har jeg ikke tatt rekorden ennå, men det er hovedmålet mitt. Ikke bli sur på meg hvis det skjer, sier 32-åringen og smiler.

Vonn har vunnet alt som er å vinne, inkludert OL-, VM-gull og verdenscupen totalt. Også har hun vært skadet. Igjen og igjen. Hver gang kommer hun tilbake i toppen. Jakten på Stenmarks utrolige rekord driver henne, forteller hun, i tillegg til drømmen om OL-gull i Sør-Korea neste år.

– Men det er rekorden som vil skape skihistorie og huskes best, poengterer Vonn.

Tror på nytt VM-gull

Nå er det uansett VM som gjelder. Det bare fire uker etter at hun gjorde comeback etter armbruddet. Uka etter vant hun utforen i Garmisch-Partenkirchen – selv om armen ikke er bra nok til at hun kan ordne håret sitt selv ennå.

VM alpint 2017 Ekspandér faktaboks VM alpint St. Moritz 2017 7.2. Super-G, kvinner - 12.00 8.2. Super-G, menn - 12.00 10.2. Superkombinasjon, kvinner - 10.00 slalåm/13.00 utfor 11.2. Utfor, menn - 12.00 12.2. Utfor, kvinner 12.00 13.2. Superkombinasjon, menn - 10.00 slalåm/13.00 utfor 14.2. Lagkonkurranse - 12.00 16.2. Storslalåm, kvinner - 9.45/13.00 17.2. Storslalåm, menn - 9.45/13.00 18.2. Slalåm, kvinner - 9.45/13.00 19.2. Slalåm, menn - 9.45/13.00 Alle renn sendes på NRK1 og NRK Sport. Norske alpinister: Kjetil Jansrud, Aleksander Aamodt Kilde, Henrik Kristoffersen, Leif Kristian Haugen, Sebastian Johan Foss Solevåg, Jonathan Nordbotten, Bjørnar Neteland, Nina Løseth, Ragnhild Mowinckel, Maria Tviberg, Maren Skjøld og Kristin Lysdahl.

Likevel tror hun på en ny verdensmestertittel.

– I VM er det kun medaljer som gjelder. Det er det jeg går for. Selv om jeg ikke er på mitt mest selvsikre nå, tror jeg fortsatt at jeg kan vinne. Jeg vet hva som skal til, sier Vonn.

– Jeg tror på Vonn-gull. Hun er nok litt rusten, men jeg tror hun er med i medaljekampen i både super-G og utfor, sier NRK-ekspert Kjetil André Aamodt.

Skremt av skadene

KJENDISHUND: Lucy smaker litt på mikrofonen. Foto: Peter Schneider / AP

Hun vet også mye om risikoen hun tar hver gang hun setter utfor. Skrekkfallene i Garmisch nylig, satte en støkk i henne. Det samme har skadehistorikken til Aksel Lund Svindal gjort.

– Jeg er bekymret over alle skadene, men jeg vet ikke hvordan man kan endre det. Jeg håper bare det blir færre. Det blir som et billøp, for vi forsøker alltid å kjøre så fort som mulig og dytter grensene for å gjøre det. Det er likevel vanskelig for en utøver å se så mange skade seg, innrømmer Vonn.

– Har du dette i bakhodet når du kjører?

– Nei, jeg vil fortsatt gjøre alt for å vinne. Selv om VM ikke er det viktigste for meg, glemmer jeg grensene når jeg starter.