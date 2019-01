Vonn oppløst i tårer – usikker på om hun fortsetter

Gråten setter seg i halsen i det Vonn skal forklare hvordan det er å ha kjørt sitt siste renn i Cortina.

Vonn hadde planer om å gjøre et helhjertet comeback i VM-sesongen, men etter å ha hatt en tung helg i Italia, kan karrieren være over tidligere enn planlagt.

– Jeg hadde håpet å komme tilbake og vinne her. Jeg har jobbet så hardt for å komme tilbake, og kroppen min har fått nok. Jeg prøvde mitt beste, som alltid, men det er så vanskelig å si hade. Jeg elsker det å stå på ski, men, sier en gråtkvalt Vonn og avbryter setningen.

TAKKET AV: Lindsey Vonn fikk blomster etter å ha fullført sitt siste renn i Cortina søndag. Foto: Giovanni Auletta / AP

VM er kun et par uker unna. Amerikaneren jakter også Ingemar Stenmarks 86 verdenscupseire og mangler kun fire på å tangere ham.

Vonn skulle egentlig stilt på startstreken i Lake Louise i november, men en ny kneskade satte en stopper for planene.

På spørsmål om det er noe håp om å fortsette, svarer Vonn:

– Jeg vet ikke. Faren min sa at det vil komme en tid der du veit det er over. Og det er over.

Alpinstjernen er imidlertid ikke konkret på om hun mener umiddelbart eller etter sesongen, som var planen, men Vonn er altså usikker på om hun stiller til start igjen.

34-åringen utdyper overfor Blick at smerten i kneet er for stor.

– Jeg vet ikke hva jeg skal gjøre, sier Vonn.