I et langt innlegg på Instagram skriver Vonn at hun er såret av noen av meldingene og kommentarene hun har mottatt etter at hun snakket ut i et intervju med CNN.

– Det har åpnet øynene mine for hvor splittet vi er akkurat nå, skiver hun.

– Det er sårende å lese kommentarer fra folk som sier de håper at jeg brekker nakken eller at Gud vil straffe meg for å være «anti-Trump».

Sier nei til Trump

Vonn sa til CNN at hun vil være stolt over å representere USA under OL i Pyeongchang, men at hun ikke ser seg selv som en representant for dagens makthavere.

– Jeg håper å representere folket i USA, ikke presidenten, sa hun.

– Jeg vil representere landet vårt på en god måte. Jeg synes ikke det er mange i myndighetene som gjør det for tiden.

På spørsmål om hun ville møte opp i en mottakelse for OL-troppen i Det hvite hus etter lekene, noe som er en langvarig tradisjon, svarte hun "absolutt ikke".

Vonn skrev i tirsdagens Instagram-melding at hun er skremt av hvordan USA oppfattes rundt omkring i verden.

Betenkt

– Jeg er stolt over å være amerikaner, og jeg vil at vårt land skal fortsette å være et symbol for håp, medfølelse, inkludering og samhold, skrev hun.

– Mine reiser rundt i verden har den siste tiden gjort det klart at det ikke lenger er slik folk ser USA.

33-åringen er en av USAs aller mest kjente og meritterte vintersportsutøvere. Hun har vunnet verdenscupen sammenlagt fire ganger og har 77 enkeltseirer. OL-gullet i utfor fra 2010 er hittil hennes eneste olympiske triumf, ettersom hun mistet Sotsji-lekene med skade.

Denne meldingen la hun ut på instagram i går: