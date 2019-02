Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Alt er litt ømt, men jeg er forholdsvis intakt. Jeg ser frem til søndag og skal absolutt prøve å få kroppen min klar, sier Vonn til NRK etter fallet i super-G.

Det var like etter hun hadde passert første mellomtid at det gikk galt for Vonn, som har annonsert at hun legger opp når VM er over.

Hun hoppet gjennom en port, landet på magen og seilte inn i nettet.

I målområdet snudde lagvenninnen Shiffrin og italienske Sofia Goggia seg vekk i forferdelse, mens det gikk et gisp gjennom publikum.

Hjelpemannskapene var raskt på plass med båre, men etter å ha fått summet seg, reiste Vonn seg for egen maskin. Da kunne de som hadde fulgt med fra målområdet puste lettet ut.

KJØRTE NED SELV: Vonn vinker til publikum etter å ha kjørt til mål. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

– Jeg fikk lufta slått ut av meg og ribbena mine er ømme. Nakken min er sår, så jeg skal bare prøve å få litt behandling, sier Vonn etter fallet.

– Hun er knalltøff. Selv med alle skadene og så lite tid på ski, så våger hun fortsatt å gi alt hun har, sa Kjetil André Aamodt mens Vonn kjørte ned til mål for egen maskin.

Hundredelsstrid

Ragnhild Mowinckel ble nummer seks. Hun ledet ved passering siste mellomtid, men på det siste hoppet var Norges medaljehåp i ubalanse.

I mål var hun 14 hundredeler bak Sofia Goggia, som lenge ledet.

– På de siste to hoppkantene kommer jeg litt ut av balanse og må rette opp, sier Mowinckel til NRK.

– Små utslag får store konsekvenser, og det ble et par av de i dag. Jeg var ikke god nok, sier Mowinckel.

BARE NESTEN: Mowinckel var hundredeler unna en VM-medalje. Du trenger javascript for å se video. BARE NESTEN: Mowinckel var hundredeler unna en VM-medalje.

Goggia ble senere slått av Shiffrin, som for første gang stilte til start i et fartsrenn i et mesterskap.

16 hundredeler skilte gullvinner Shiffrin og Mowinckel på 6. plass.

Kajsa Vickhoff Lie overrasket da hun var nummer tre på utfortreningen på mandag. I tirsdagens super-G ble hun nummer 13, 93 hundredeler bak.

– Det var utrolig gøy. Forholdene er fantastiske, så det var mulig å gjøre det bra fra hvilket som helst startnummer, sier Vickhoff Lie, som hadde startnummer 24, til NRK.

NYTT FARTSHÅP: Kajsa Vickhoff Lie. Du trenger javascript for å se video. NYTT FARTSHÅP: Kajsa Vickhoff Lie.

Vonn gir seg etter VM

Vonn har, som Aksel Lund Svindal, annonsert at hun gir seg etter VM.

Den amerikanske alpinisten har en merittliste som svært få utøvere kan matche. Ett VM-gull, to OL-gull og 82 verdenscupseire har hun tatt i løpet av 19 sesongen som alpinist.

Hun er dermed fire verdenscupseire unna å tangere Ingemar Stenmarks rekord på 86 verdenscupseire.

– Jeg tror hun har en god mulighet til å avslutte på topp i utforen. Det er en løype som passer henne veldig godt, sa Kjetil André Aamodt om Vonn.