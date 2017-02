Kvinnenes utforrenn fra VM i St. Moritz går klokken 11.15 søndag på NRK1, og nrk.no.

Lindsey Vonn er en av favorittene i kvinnenes utforrenn søndag. Det til tross for at hun fortsatt har problemer med bruddet hun pådro seg i armen for nesten et år siden.

En nerveskade gjør det vanskelig for henne å holde skikkelig i skistaven med den høyre hånden, og i super-G-rennet mistet hun den nesten. Derfor bruker hun nå gaffateip i resten av VM-øvelsene.

– Jeg har ikke mye styrke i hånda ennå, så det er slitsomt å holde i staven – spesielt i slalåm var det en utfordring, sa Vonn til NRK, etter å ha blitt nummer fem i superkombinasjonen fredag.

Mest vondt i kulda

SPONSET: Lindsey Vonn har nesten alltid på seg denne Red Bull-lua etter renn. Foto: STEFANO RELLANDINI / Reuters

– Jeg teiper under og over hansken for å få den til å sitte fast, og det funket ganske bra. Hånden min var litt løs likevel, men jeg sto bra på ski uansett, forklarer hun videre.

Bildene viser at den amerikanske superstjernen ikke bruker en vanlig, grå gaffateip, men en med palmer i rosa og lilla farger.

– Det er fortsatt ganske vondt. Spesielt når jeg er så mye i kulda. Jo kaldere det er, jo saktere blir nervene bedre. Jeg tror jeg trenger en lang ferie et varmt sted etter sesongen, sier Vonn.

Vonn har vært preget av skader i hele den lange karrieren. Likevel kommer hun alltid tilbake. Mye av grunnen er til at hun ønsker å slå Ingemar Stenmarks utrolige rekord med 86 verdenscupseire.

– Teip fikser alt

Det kan det hende verdens mestvinnende kvinnelige alpinist i så fall må gjøre med staven teipet fast.

– Legene vet ikke om et kommer til å bli 100 prosent bra, men jeg håper jo selvfølgelig det, forteller 32-åringen.

– I utforen blir det bra. Det er alltid bra med meg, legger hun til.

– Men det er jo aldri bra, mener du vel?

– Jo da. Jeg må bare gaffateipe sammen knærne mine, og armene mine, så blir det bra. Teip fikser alt, svarer Vonn og ler.