VM-uttatte Wiig kritisk til forbundets «vingling» etter vraking: – Det er ingen klare retningslinjer

På spørsmål om hva slags følelser «dobbelvrakingen» vekker i ham, svarer Wiig slik:

– Jeg blir jo litt sint. Og skuffet selvfølgelig. At det jeg har gjort ikke skulle være godt nok.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn har forståelse for at Wiig ikke kom seg gjennom nåløyet på elitelag.

– Men at de ikke finner plass til han i en seksmannstropp på rekruttlandslag, det er merkelig, sier han.

NRK-EKSPERT: Torgeir Bjørn, her sammen med kommentatorkollega Jann Post ved en tidligere anledning. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Belønnet med VM-plass etter sterk vinter

Syvendeplassen under sesongåpningen i fjor bar bud om at han hadde noe på gang i VM-øvelsen klassisk sprint. Da Norgeseliten møttes på Lygna like etter nyttår ble han kun slått av Johannes Høsflot Klæbo og Erik Valnes.

Under NM i Granåsen ble han nummer fire og fikk sjansen i verdenscupen i Falun. Selv om det ble stopp i kvartfinalen, ble han altså rangert som Norges sjette beste sprinter. Han ble tatt ut til VM-troppen som reserve og reiste ned til Oberstdorf for å forberede seg dersom noen skulle bli syk eller skadet.

VAR VM-RESERVE: Sivert Wiig (høyre) her sammen med fra venstre Håvard Solås Taugbøl, Johannes Høsflot Klæbo, Pål Golberg, Emil Iversen og Erik Valnes to dager før VM-sprinten i Oberstdorf. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Ingen klare retningslinjer hvert år

Wiig forteller til NRK at han ikke har hørt noe fra sprintlandslagstrener Arild Monsen etter sesongen. Han fikk imidlertid en telefon fra rekruttlandslagstrener Torstein Drivenes om at han ikke var tatt ut.

– Fikk du noen begrunnelse?

– Ja, han sa at de skulle og ville ha et U23-preg.

– Hva synes du om at du ikke er funnet god nok for laget?

– Jeg synes det er rart. Jeg ble skuffet over at de ikke ville satse på meg. Når jeg er 23 år, kommer til VM i senior og ikke er god nok for et rekruttlandslag, så er jo det spesielt.

– Kjøper du begrunnelsen til ledelsen om et U23-preg, da?

– Nei, jeg gjør ikke det. Det har vært sånn om og om igjen. Ingen vet hva slags landslag det blir dette året. Det er ingen klare retningslinjer hvert år. De tar ut det laget som passer dem når det kommer til uttak og aldersbestemmelsene de setter. Jeg ser jo også at det er eldre utøvere enn meg som også kommer inn på det laget. Jeg kjøper det ikke, sier Wiig og mener praksisen er «vinglete».

Wiig viser til at det for kommende sesong er tre utøvere som alle er ett år eldre enn ham selv. Blant dem Jan Thomas Jenssen og Julie Myhre, samt Marte Skaanes. Sistnevnte ble også tatt ut først i år.

Rekruttlandslagene 2021/2022: Ekspandér faktaboks Menn: Ansgar Evensen, Håvard Moseby, Iver Tildheim Andersen, Jan Thomas Jenssen, Jon Rolf Skamo Hope, Martin Kirkeberg Mørk. Kvinner: Hedda Østberg Amundsen, Julie Myhre, Kristine Austgulen Fosnæs, Margrethe Bergane, Marte Skaanes, Synne Arnesen, Tromsø SK

Ingen av årets rekrutter i VM-troppen

I fjor omtalte NRK kritikk av Skiforbundets krav til alder på rekruttlandslaget. Da kom det frem at langrennskomiteen, som er norsk langrenns øverste organ, har gjort følgende vurdering av rekruttlandslaget fra sesongen 2020/2021 og fremover:

«Laget skal være den beste utviklingsarenaen for unge seniorløpere (fortrinnsvis under 27 år)». Utøverne skal være «de som er på nivå rett på bak elite og som er på tur opp».

I dagens rekruttlandslag på herresiden er det heller ingen utøvere som når opp til Sivert Wiig resultatmessig sist sesong. Ingen av dem var heller i noen VM-tropp og kun én av dem kvalifiserte seg i likhet med Wiig til verdenscuprenn.

– Knalltøff avgjørelse

REKRUTTLANDSLAGSTRENER: Torstein Drivenes, her avbildet ved en tidligere anledning. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

Under lagpresentasjonen denne uken påpekte rekruttlandslagstrener Drivenes at Wiig har hatt en utrolig god utvikling og levert mange gode resultater.

– Vi skal være et lag for unge seniorløpere i Norge. Men vi skal også sørge for at vi har et U23-preg på laget. Da må man vurdere det opp mot de resultatene som ligger der. Da har Sivert havnet på utsiden.

– Sivert er for «smal»

Når NRK ringer Ulf Morten Aune, mannen som er landslagskoordinator og den i forbundet som har ansvar for å følge opp rekruttlandslaget, er beskjeden ganske mye tydeligere. Han oppklarer innledningsvis spørsmålet om alder.

Der sier Aune at de ikke velger utøvere som er eldre enn 25 år det året laget tas ut. Det handler om at de gjerne eller ofte vil ha utøverne på lag i to år. Dermed vil de være maksimalt 27 år dersom de må ut av laget.

– Så dette med U23-preg, det stemmer ikke helt?

– Når Torstein sier det på en pressekonferanse, så er det helt riktig. U23-preg er konsekvensen av at utøverne stort sett er mellom 20 og 25 år. Men noe som er like viktig, det er at Sivert er for «smal». Han er veldig god i klassisk sprint. Det er hovedgrunnen til at han ikke er der. Hadde han vært like bra i skøyting som i klassisk, så hadde han vært på laget.

– Skal vi kaste ham ut for å gi plass til flere?

LANDSLAGSKOORDINATOR: Ulf Morten Aune i Norges Skiforbund. Foto: Ørn E. Borgen / NTB

Aune er klar på at et rekruttlandslag, i motsetning til et rent allround- eller sprintlag på elitenivå, må ta hensyn til miksen av utøvere.

– Det er en gang blitt sånn at skisporten har blitt sånn både nasjonalt og internasjonalt at de som behersker flere distanser og begge stilarter har en større sjanse til å bli tatt ut enn rene spesialister.

Aune sier også at det er flere ting som er med i vurderingen. Han tenker blant annet på hva slags muligheter utøveren har til å få ut potensialet sitt, hvor lenge de kan være en del av laget med hensyn til alder.

– Det står klart og tydelig fra langrennskomiteen at rekruttlandslaget skal være for unge seniorløpere fortrinnsvis under 27 år og som er løpere på nivå rett bak elite. Holder dere dere til den føringen der?

– Dette skjer i tett dialog med langrennskomiteen. Vi må se praktisk på dette også. Noen er på laget allerede. Skal vi bruke ren matematikk, så må vi hive ut folk som bare har vært på laget i ett år. Jan Thomas hadde en dårlig sesong. Skal vi kaste ham ut for å gi plass til flere?

– Noen er skuffet. Vi vurderer ting annerledes

Aune mener det må være rom for å tenker slik de har gjort og ikke være så firkantet.

VAR BLANT NORGES BESTE SPRINTERE: Sivert Wiig, her avbildet under et renn sist sesong. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Jeg forstår at de som er uenige ser det som at vi forandrer kriteriene. Men forutsetningene endrer seg hele tiden. Hva gjør vi med det som ikke har lyktes? Det står jo heller ikke noe sted, sier han, og forteller at de gjennom hans nær 30 år lange forbundshistorie ekstremt sjelden vraker noen etter én dårlig sesong

– Noen er ekstremt skuffet. Vi vurderer ting annerledes. Det er dessverre en del av dette her.

– Er det noen i laget i dag, i henhold til langrennskomiteens oppramsing av kvalifikasjoner, som er mer skikket til et rekruttlandslag enn Sivert Wiig?

– Hadde vi ment det, så hadde selvfølgelig Sivert vært der. Han har sin klare styrke i klassisk sprint. De andre som er der er vurdert bedre enn Sivert. Så kan man diskutere hvorfor får ikke han muligheten som er så ekstremt god. Det handler ikke om at vi ikke har trua på han. Men vi har de plassene vi har, sier Aune.