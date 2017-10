VM-underskudd kan sette stopper for Kristiansen-erstatter

– Det er vanskelig å ansette en ny landslagssjef før vi vet om vi kan fortsette virksomheten. Det er fortsatt mye usikkerhet rundt økonomien etter VM i Bergen, sier sportssjef i sykkelforbundet, Hans Falk, til NRK.

USIKKER: Sportssjef i sykkelforbundet, Hans Falk. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Stig Kristiansen annonserte mandag at han ikke fortsetter i jobben som landslagssjef.

Nå ser Norges Cykleforbund på en omorganisering av landslagene som innebærer at stillingen forsvinner. Blant annet fordi sykkel-VM i Bergen endte med underskudd.

– Vi vurderer en løsning der vi fjerner stillingen som landslagssjef for proffene, og heller leier inn ledere i mesterskapsperiodene, bekrefter Falk.

Kristiansen kan gjøre comeback

Det er også en løsning forbundet allerede har diskutert med Kristiansen.

Og den avtroppende landslagstreneren forteller at løsningen er mulig å få til ved siden av hans nye jobb som sportsdirektør i sykkellaget Uno-X Hydrogen Development Team.

– Jeg har en åpning i kontrakten som tillater dette, men jeg har ikke tatt stilling til det enda, sier Kristiansen.

Dette er kun en av flere muligheter forbundet nå vurderer. Det meste er fortsatt uklart etter sykkel-VM i Bergen, og inntil de har fått oversikt over regnskapet etter verdensmesterskapet, avventer de en avgjørelse, forklarer Falk.

– Stusser litt

NRKs sykkelkommentator, Ole Kristian Stoltenberg, tror en ordning med en landslagssjef som jobber «frilans» kan fungere bra for et sykkellag.

– For et VM kan dette funke, spesielt hvis de får en avtale med Stig, som jo har vært en suksess, sier han.

– Men jeg stusser litt, for det er flere oppdrag som er viktig for et landslag, spesielt med tanke på junior og U23. Og jeg er mer bekymret for at økonomien til forbundet kan få ringvirkninger for utviklingen, slik at Norge ikke har råd til å sende unge ryttere, deres ledere og annet personell til ritt og mesterskap. Da blir vi en b-nasjon igjen, understreker Stoltenberg.

Alternativet med innleide sjefer vil også i så fall føre til at forbundet selv skal ta avgjørelser angående uttak til mesterskap. Dette vil involvere Falk selv, og andre ledere i forbundet. Noe de ikke ser på som et problem.

– Jeg tror vi har veldig bra kontroll på syklistene og nivået her. Vi følger dem tett på nesten hvert ritt, sier Falk.

– Forbundet har brukbar oversikt, så det bør gå bra. Det vil og skal uansett alltid være litt diskusjon i forbindelse med uttak, sier NRKs sykkelkommentator.