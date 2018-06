Angående Marokkos kandidatur for Fotball-VM, og NFFs posisjon

13. juni skal FIFAs medlemsforbund stemme over hvem som skal få arrangere Fotball-VM i 2026. Etter avsløringene rundt menneskerettighetssituasjonen i Russland og Qatar har FIFA for første gang inkludert menneskerettigheter som en obligatorisk del av kandidatenes søknader. I år står valget mellom en felles nordamerikansk søknad og Marokko.

I over 40 år har Marokko okkupert sitt naboland Vest-Sahara. På grunn av okkupasjonen bor halvparten av VestSaharas befolkning i flyktningleirer dypt inne i ørkenen i Algerie, fullstendig avhengige av nødhjelp for å overleve. Det finnes ingen land i verden som har støttet Marokkos krav til territoriet, og FN levner ingen tvil om at okkupasjonen er ulovlig og at saharawiene har rett til selvbestemmelse. Så sent som i 2016 og 2018 konkluderte EU-domstolen med at Vest-Sahara må anses som 'distinct and separate' territorium fra Marokko, og at internasjonale avtaler med Marokko ikke kan innlemme Vest-Sahara.

I FIFAs evaluering av Marokkos søknad adresseres ikke menneskerettighetene i Vest-Sahara. Vi mener evalueringen dermed er ufullstendig. Det ville vært naturlig om evalueringen hadde omfattet situasjonen ikke bare i Marokko, men også for de områder som Marokko selv hevder i VM-søknaden er en del av sitt territorium. Vest-Sahara scorer lavest i verden på internasjonale rangeringer over politiske friheter. Marokko forhindrer VestSaharas folk å få innfridd sin legitime rett til selvbestemmelse.

Den politiske propagandaen om at Vest-Sahara er en del av Marokko finnes i alle kart i Marokkos VM-søknad.

Støttekomiteen for Vest-Sahara frykter at Marokko vil bruke et også et VM til politiske formål. Vi vil derfor å spørre forbundet følgende:

I hvilken grad vurderes Marokkos okkupasjon av Vest-Sahara, og manglene i FIFAs menneskerettighetsvurdering, når forbundet skal konkludere hvilken av de to alternativene forbundet skal stemme på?

Støttekomiteens klare anbefaling er at forbundet ikke gir sin stemme til Marokkos søknad, da et eventuelt vertskap - i tråd med Marokkos søknad sendt til FIFA - vil anvendes av politiske formål av Marokko for å legitimere sin brutale okkupasjon.

Vi ser fram til å høre fra dere.