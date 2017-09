– Det ser ikke bra ut i det hele tatt. Det var et skikkelig fall, og ut ifra hvordan bilene kjørte, var det ikke helt bra, sier NRKs sykkelekspert Lars Petter Nordhaug.

Den 22 år gamle rytteren krasjet stygt i en irsk følgebil og seilet bortover asfalten før han suste inn i et stålgjerde.

Rytteren har pådratt seg kutt i ansiktet, brukne ribbein og kragebeinsbrudd.

– Tilstanden er stabil. Han er inne og syr noen skader på Universitetssykehuset, sier Kjell Carlström, finsk landslagssjef til NRK.

Manøvrerte unna

Det var på vei inn mot Bergen sentrum under herrenes U23-ritt at ulykken skjedde.

Det var da en annen følgebil stoppet opp for å hjelpe en rytter med et nytt dekk at Kanerva krasjet.

Rytteren kjørte inn i en annen følgebil som prøvde å manøvrere seg forbi bilen foran.

Bilen lå cirka som nummer 10 i kolonnen, den finske bilen lå som nummer 25 og kom like etter ulykken.

– Det var ikke hyggelig å se sin egen rytter ligge sånn. Jeg ble skremt, fortsetter Kjell Kärlstrøm.

– Var han ved bevissthet?

– Det er ikke så godt å si, men da jeg sa navnet hans reagerte han etterhvert. Jeg er lettet over at det går så bra som det gjør.

– Sett bedre i speilet

Nordhaug legger merke til at følgebilen plutselig skifter posisjon.

– Ja, den gjør det, det er kø og så er det en bil som stopper litt, og bilen bak må svinge litt ut, og det gjør at rytteren må gjøre en brå bevegelse og havner rett i gjerdet. De burde nok sett bedre i speilet de som kjørte foran, mener Nordhaug.

– Klokken 16.11 fikk vi melding om at en syklist var blitt skadet i Kong Oscarsgate, sier operasjonsleder i Vest politidistrikt, Frode Kolltveit til BT.

Ifølge politiet ble utøveren tatt hånd om av helsepersonell umiddelbart etter ulykken og kjørt til akuttmottaket på Haukeland sykehus.

– Blir skremt

– Fall er ikke uvanlig i sykling, men hva tenker du om akkurat den der?

– Den var veldig stygg. Den var ikke selvforskyldt, det var bilene foran som skapte hendelsen, så det er ikke bra i det hele tatt. Det er sånne situasjoner vi absolutt ikke vil se.

– Blir du skremt når du ser sånt?

– Ja, man blir jo det. Man blir mer og mer skremt jo eldre man blir, man blir litt mer bevisst på farer. Jeg synes det er skikkelig ubehagelig å se hvor farlig sykkelsporten egentlig kan være.