Har OL-medalje i storslalåm

Ragnhild Mowinckel tok sølv i dagens disiplin så sent som i 2018. Etter det har hun vært gjennom et lite skademareritt, men hun har vist tidligere at hun har kapasitet til å kjempe helt i toppen her.

Mowinckel kommer på startnummer 17 i dag.

– Det blir det samme som i dag som tidligere i mesterskapet. Jeg er tryggere, så da er det virkelig bare å prøve. Det ser fantastisk ut å kjøre, sier Mowinckel.