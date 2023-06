VM-stjerner måtte vise kjønnsorganene - norske profiler reagerer kraftig

«Jeg koker når jeg hører om det svært oppsiktsvekkende kravet. Midt under VM vil Fifa-pampene at vi skal vise fram kjønnene våre. Vi får beskjed om å ikke barbere oss der nede de neste dagene, og deretter må vi vise fram kjønnsorganet vårt til landslagslegen.»

Det skriver Nilla Fischer i boken «Jag sa inte ens hälften», på norsk «Jeg sa ikke engang halvparten».

Ifølge Fischer ble sjekken gjennomført ved at landslagslegen banket på hotellrommene til spillerne. Deretter skal en kvinnelig sykepleier ha gjort sjekken.

LEGENDE: Nilla Fischer (til venstre) jublet sammen med lagvenninnene etter hun scoret vinnermålet mot USA i VM-sluttspillet i 2011. Foto: Ap

Daværende landslagslege for Sverige, Mats Börjesson, bekrefter historien ovenfor SVT. Han sier at sjekken ble gjort etter oppfordring fra Fifa.

– Man kan forstå at testene oppleves som ubehagelige, men det er ingen onde hensikter fra arrangøren, sier han.

Ifølge Aftonbladet var årsaken til kontrollen at tre spillere fra Ekvatorial-Guinea, som var med i mesterskapet, ble anklaget for å være menn

– Det er ikke innafor

Eli Landsem, tidligere landslagstrener for Norge, sier til NRK at det norske landslaget ikke hadde denne kjønnssjekken.

– Jeg er bestemt på at vi ikke hadde det, men jeg husker det var snakk om det, forteller hun.

REAGERER: Tidligere landslagssjef for Norge, Eli Landsem, er kritisk til at svenske spillerne måtte kjønnstestet. Foto: Vidar Ruud / NTB

Landsem reagerer på at kjønnssjekken ble gjennomført i Sverige:

– Det er ikke innafor. Det tenker jeg med en gang – at det ikke er innafor. Det har aldri vært en tanke å gjennomføre på det norske landslaget. Det er uetisk å gjøre, tenker jeg. Så håper jeg vi unngår dette i fremtiden.

NRK har kontaktet Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) for en kommentar. Fifa har foreløpig ikke besvart NRKs henvendelse.

Får støtte av norsk landslagslege

Tidligere landslagsspiller for Norge, Solveig Gulbrandsen, omtaler hele saken som «veldig spesielt»

– Jeg lurer jo litt på hva som var grunnlaget. Jeg skjønner at vi må ha noen kontrollpunkter i toppidrett, men dette har jeg aldri vært med på, sier hun.

TIDLIGERE NORGE-STJERNE: Solveig Gulbrandsen. Foto: Berit Roald / NTB

Tidligere landslagslege, Terje Halvorsen, stemmer i.

– Jeg synes det er svært uheldig og beklagelig. Det har i hvert fall ikke Fifa tatt opp med oss i landslagsledelsen. Hadde det blitt etterspurt hadde nok de norske jentene sagt at det er uaktuelt for oss, sier Halvorsen til NRK.

– Hva synes du om denne kjønnssjekken?

– Jeg synes det er betenkelig i det hele tatt å kjønnsidentifisere spillere. Hvis bakgrunnen er at noen jukser og at noen er menn, må man heller løfte problematikken opp på bordet – før arrangøren ber noen om å ta av buksa, svarer han og fortsetter:

– Jeg synes det er mildt sagt betenkelig. Bakgrunnen er nok en eller annen mistanke om at land rett og slett brukte mannlige spillere eller spillere med økt produksjon av mannlige hormoner, men åpenhet rundt slike spørsmål er det vi trenger og samtaler med særforbund.

NFF avviser

Han legger til at han tviler på at noen mannlige spillerne hadde godkjent dette.

– Da hadde det blitt enda mer ramaskrik, sier Halvorsen.

Både Fischer og Börjesson sier at oppfordringen om sjekken kom fra Fifa.

Gro Tvedt Andersen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norges Fotballforbund (NFF) bekrefter også at kjønnssjekken ikke fant sted i den norske troppen i 2011 og at det hele er ukjent for NFF.