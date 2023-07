VM-stjerner frykta for sine eigne kroppar: – Heilt ærleg, la dei ete drit

For då Irland og Colombia nyleg møttest bak lukka dører, tok det ikkje meir enn ein halv omgang før dommaren bles av oppgjeret.

Colombias fotballforbund skreiv på nettsidene sine at det irske landslaget føretrekte å avbryte kampen, og kort tid etterpå, kunne The Guardian rapportere at det kom som eit resultat av røft spel frå colombianaranes side.

I eit ferskt intervju med den britiske avisa kunne Vera Pauw, hovudtrenar for Irland, si at spelarane hennar «frykta for kroppane sine».

REAGERTE: Irland-sjef Vera Pauw frykta for eigne elevar i kampen. Foto: Brian Lawless / AP

– Det var utanfor spelereglane, sa ho til avisa.

– Drog til sjukehus

Kampen gjekk verst utover den irske midtbanespelaren Denise O'Sullivan, som pådrog seg ein leggskade og måtte bli frakta til sjukehus.

– Ho drog til sjukehus, og vi har håp om at ho kan rekke VM. Det var fare for store skadar, men at røntgenbiletet viste at det er håp, opplyste Irland-sjef Pauw.

No har den betente sagaen også vorte endå meir tilspissa. Den colombianske midtstopparen Daniela Caracas tek no nemleg eit kraftig oppgjer med dei irske spelarane og kjem med oppsiktsvekkjande utsegner.

– Dei er berre jenter, ein liten feil og dei byrja å klage. Dei snakka seg imellom om å halde fram eller ikkje, så vi ville ikkje henge og vente på dei, skal ho ha sagt ifølgje The Guardian.

Seinare følgde ho opp med:

SVARTE: Daniela Caracas kom med krass kritikk av det irske laget. Foto: ROBERTO CISNEROS / AFP

– Ærleg talt, la dei ete drit.

– Sjokkert

Då Pauw høyrde kommentarane til midtstopparen, reagerte Irland-sjefen slik:

– Unnskyld? Gjorde dei? For å vere ærleg blir eg litt sjokkert av å høyre dette. Vel, la oss seie at dei kanskje også var emosjonelle. At dei (irske spelarane) gjekk av er ikkje sant. Den colombianske staben takla det veldig bra.

Ifølgje Pauw skal det colombianske landslaget ha gått av banen då dei irske spelarane diskuterte kva dei skulle gjere, og at det var i den augneblinken dei var i diskusjon med dommarane.

Ho seier at ho ville verne spelarane og at det var ei felles semje om at kampen hadde for høg temperatur og kunne utsetje spelarane for fare.

Begge dei to nasjonane er kvalifiserte til VM i Australia og New Zealand som startar kommande torsdag.

Pauw fortel at ho er håpefull om at O'Sullivan vil vere skadefri i tide til opningskampen mot Australia.