Lørdag er det meldt kraftig vind på VM-stadion i den gamle østtyske vintermetropolen. Arrangørene opplyser at det er meldt vindkast opp mot 23 meter i sekundet i styrke i løpet av dagen.

– Ifølge lokale myndigheter vil de sterke vindkastene med meldt styrke opp mot 23 meter i sekundet utgjøre en fare for utøvere og publikum i de skogkledde områdene av løypa, skrev IBU i en pressemelding fredag kveld.

RIGGING: Arrangørene startet med å gjøre stadion klar til renn like etter møtet mellom IBU og lokale myndigheter. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Ifølge yr.no er det meldt ni sekundmeter med vind på skiskytterstadion lørdag.

07.30 lørdag morgen møttes det internasjonale skiskytterforbundet, meteorologer og lokale myndigheter på VM-stadion.

Der ble det bestemt at arrangørene vil gå videre med konkurransene som planlagt, men at en endelig avgjørelse først skal tas senere lørdag formiddag.

– Vi vil gå videre med konkurransene som planlagt. Videre møter med juryen og skogsmyndighetene vil ta plass før en endelig avgjørelse om rennet kan starte vil tas 10.45, skriver IBUs kommunikasjonsansvarlige, Christian Winkler til NRK.

Vil ta avgjørelse basert på snøforhold

Rennstart for herrenes stafett er 11.45. Det er med andre ord en travel morgen for teknisk delegert i VM, Hans Petter Olsen, som vil være med å ta avgjørelsen om rennstart.

FORBEREDELSER: Arrangøren går videre med forberedelsene som planlagt. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Så langt har lokale myndigheter sagt at forholdene er ok. Juryen kommer til å lytte på myndighetene her hvis de kommer med endringer, ellers vil juryen ta en sportslig avgjørelse basert på snøforhold, forklarer Olsen til NRK.

Natt til lørdag har det blåst kraftig og mannskaper er nå i gang med å rydde løypene etter vindens herjinger.

– Arrangørene vil fortsette å samarbeide med væreksperter og skogsmyndigheter gjennom morgenen med utøver- og publikumssikkerheten som en viktig faktor i avgjørelsen, skriver IBU i en pressemelding.

Frykten er at store trær vil blåse over ende og utgjøre en fare for utøvere og publikum som befinner seg i skogen rundt VM-løypa. Den endelige avgjørelsen vil tas i det vanlige jurymøtet en time før rennstart.

Oberhof er kjent for tåke, lite snø og avlysninger. Du trenger javascript for å se video. Oberhof er kjent for tåke, lite snø og avlysninger.

Kraftig væromslag

Herrestafetten skal etter planen starte 11.45, mens kvinnerennet skal gå av stabelen klokken 15.00.

Hvis konkurransene må avlyses vil VM-stafettene bli flyttet til verdenscuprunden i Östersund 9.–12. mars.

De norske smørerne var blant de første på VM-stadion i dag tidlig for å forberede de norske utøvernes ski. Smøresjef Tobias Dahl Fenre melder om ingen store smøreutfordringer for øyeblikket.

RUSK: Norges smøresjef, Tobias Dahl Fenre, melder om litt rusk i løypa, men ellers ingen store smøreutfordringer. Foto: Hanne Skjellum / NRK

– Vi forbereder oss bare som vanlig. Det er litt rusk i løypa, så det er hardt å være ski i Oberhof, men akkurat nå er det ikke så ille her, sier Fenre til NRK.

Fredag skjedde det et voldsomt væromslag i den tyske VM-byen som til nå har vært preget av solskinn. Fredag morgen inntok tåka og vinden byen og blåste reklameskilt ut i løypa, samtidig som det var synlig at flere trær måtte knele for de sterke kreftene.

Allerede på pressetreffet med de norske stafettlagene fredag formiddag ble været et tema.

– Nå har vi gått gjennom et vindfritt mesterskap så langt så jeg hadde blitt litt skuffa om vi gikk gjennom hele VM uten noe vind. Det er veldig bra at vi får det vi har forventa, sa Marte Olsbu Røiseland på pressetreffet.