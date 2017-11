VM-spill kan lokke Zekhnini til Marokko

Mikkel Diskerud, Adam Larsen Kwarasey, Mathis Bolly, Valon Berisha, Herolind Shala, Elba Rashani og Bersant Celina er blant spillerne som har valgt vekk spill for Norge.

Nå kan den lynhurtige vingen som lekte med Dortmund for en tid tilbake bli den neste.

– Døra er åpen

Zekhnini er født og oppvokst i Norge, men siden både mor og far er fra Marokko kan han selv velge å representere foreldrenes hjemland.

Marokko har ikke vært i VM på 20 år, men i helgen ble det klart at laget skal til Russland. 2–0 borte mot Elfenbenskysten sikret seier i VM-kvalifiseringsgruppen. I timene etter kampslutt var det full fest i gatene i Rabat, Marokkos hovedstad.

FULL FEST: Slik så det ut i gatene i Rabat etter at Marokko tok seg til VM. Foto: Fadel Senna / AFP

Det kan bli en ekstra motivasjon for Zekhnini, om de skulle ringe.

– Det er veldig moro at de kvalifiserte seg, både for meg og familien min. Jeg ser på bildene etter kampen hvor mye dette betyr for Marokko og det betyr like mye for meg også. Det kan absolutt være aktuelt å spille for dem, jeg har holdt døra åpen hele tiden, sier han.

– Må ta valget selv

Trener for U21-landslaget, Leif Gunnar Smerud tror det blir viktig for Norge å beholde vingen fremover.

– Rafik Zekhnini kan bli en veldig god spiller for Norge, han har et stort talent så vi håper jo at han velger oss til slutt, men vi er opptatt av at spillerne må ta slike valg selv, sier Smerud.

HÅPER HAN VELGER NORGE: Leif Gunnar Smerud håper Zekhnini spiller for Norge i fremtiden. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Stresser ikke med spilletid i klubben

Telemarksgutten spiller for tiden i Fiorentina i Serie A og føler han tar store steg daglig, selv om han har fått få kamper for laget.

– Jeg trives godt både på og utenfor banen og jeg føler jeg utvikler meg for hver dag som går. Det er gode spillere spesielt på kanten hvor jeg spiller, men jeg stresser ikke med spilletiden.

Zekhnini slet mye med skader da han spilte i Odd BK, men det skal ikke være et problem nå.

– De vet om hva jeg har slitt med, så jeg følges opp nøye. Jeg føler vi har god kontroll og jeg har ikke hatt blitt satt tilbake her enda.