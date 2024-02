VM-snøen skaper usikkerhet: – En ny situasjon

– Det har vært mye forskjellige både resultater og utslag i løypa her. Det er spennende, utfordrende og interessant.

Smøresjef Tobias Dahl Fenre stopper opp mens han går på ski rundt og rundt på stadion i Nove Mesto. Det er flere plussgrader i lufta og rundt ham er det grønne skoger. Gjennom den snirkler det seg en tynn løype med kunstsnø. Det er forhold som kan og har bydd på litt uvante problemer.

– Det er litt som å gå på lim, beskriver Ida Lien.

– Kreftene blir tappet. Det er et veldig seigt føre med en våt snø. Det er tunge forhold, sier Johannes Dale-Skjevdal.

For det er noe mystisk ved snøen ute i de tsjekkiske skogene. Smørerne har jobbet dag og natt for å knekke koden. – Vi har ikke den samme kontrollen vi har hatt i andre mesterskap, erkjenner Fenre. Vetle Sjåstad Christiansen er vanligvis blant de råeste i løypa, men på VMs lengste distanse skjedde det noe spesielt.

Den doble bronsevinneren hadde bare ett tilleggsminutt, men måtte ta til takke med en 16.-plass, med en langrennstid som var hele fire minutter og 41 sekunder svakere enn gullvinner Johannes Thingnes Bø sin.

– Jeg fullførte jo rennet på papiret, men i praksis ga jeg meg midtveis. Jeg fikk så elendige tilbakemeldinger ute i løypa, fortalte Christiansen etter målgang.

Sturla Holm Lægreid hadde i likhet med Christiansen sent startnummer, og også han var nesten fire minutter bak Thingnes Bø i løypa. Sistnevnte gikk tidlig.

– Det er bare å le av det. Det er sykt at man er så langt bak, sa Lægreid.

Det var flere årsaker mener, smøresjefen.

Første VM uten fluor

De norske herrene har gjort rent bord, og alle de norske skia smøres likt, men i løpet av et langt renn kan forholdene endre seg. Og spesielt her i Nove Mesto.

Det varme været gjør at det hver dag legges ut ny kunstsnø fra et enormt lager like ved stadion. Føret er heller ikke likt gjennom hele løypa, på grunn av blant annet salting, og i tillegg taper skiene seg langt raskere nå som det er forbud mot fluor.

– Det har nok påvirket konkurransene i form av at det er litt tøffere og tyngre å gå. Vi ser en god del løpere som har det veldig tungt på slutten av konkurransene, bekrefter smøresjef Fenre.

PREPPER SKI: Tor Olav Håkenrud gjør siste finish på Johannes Thingnes Bø sine ski i den norske smøretraileren. Foto: Hanne Skjellum / NRK

Derfor er det litt usikkerhet å spore før VMs siste helg med to stafetter og to fellesstarter.

– Det er en ny situasjon for oss og alle smøreteamene, så vi har jo sett variasjoner på den måten vi kanskje forberedte oss veldig på i starten og kommuniserte ut: at det vil være variasjoner fra dag til dag og lag til lag. Det har vi sett i mesterskapet her, kanskje for første gang, sier Fenre.

– Tror de er veldig glade

Det Internasjonale Skiskytterforbundet (IBU) er klar over at snøforholdene gir ekstra arbeid for både lagene og frivillige.

– Arrangøren jobber hardt for å garantere best mulig forhold til hver konkurranse. At det er varmt vær og det nye fluorforbudet, byr på nye utfordringer for alle, sier kommunikasjonssjef Christian Winkler.

Smøreteamet føler uansett ikke at de har bommet totalt i mesterskapet, noe også norske resultatet tilsier. Men utøverne har lagt merke til at det jobbes litt ekstra.

– Jeg tror de har hatt det utfordrende, det virker sånn. Føret forandrer seg nesten fra dag til dag, det blir litt saltet her og litt der. Plutselig forandrer det seg når vi starter med at det blir vått og skarpt om hverandre, forteller Dale-Skjevdal.

FEM AV FEM: Johannes Thingnes Bø trives i Nove Mesto og har tatt fem medaljer. Foto: BILDBYRÅN

Og Thingnes Bø, som står medalje fra alle renn til nå, hyller både smørerne og arrangøren for forholdene de har klart å få til under vanskelige omstendigheter.

– Jeg tror smørerne har likt det. Det er kjekkere å jobbe med noe som er litt utfordrende hvor man må grave frem den ypperste innsats og kraft. Jeg tror de er veldig glade for at det er utfordrende forhold, for da har de noe å motivere og jakte etter de også, sier skiskytterstjernen.