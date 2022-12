Eto'o legger seg flat etter å ha sparket til mann

Den kamerunske fotballprofilen Samuel Etoö ble i etterkant av kampen mellom Brasil og Sør-Korea mandag kveld filmet på vei ut fra stadion.

Der var det flere personer som gikk tett oppi den tidligere Barcelona-spilleren, og etter hvert tente Eto'o til mot en mann. Flere personer kom til og skilte de fra hverandre, men Eto'o kom seg fri og sparket mannen, slik at han falt i bakken.

Tirsdag ettermiddag kom beklagelsen fra Eto'o.

– Jeg ønsker å beklage for at jeg mistet besinnelsen, og reagerte på en måte som ikke samsvarer med min personlighet. Jeg beklager til offenligheten for denne uheldige hendelsen, skriver Eto'o på Twitter.

Der skriver han også at personen han sparket trolig var en fotballfan fra Algerie. I mars kvalifiserte Kamerun seg til VM på bekostning av Algerie, etter en scoring på overtid i andre ekstraomgang. Fotballforbundet i Algerie sendte inn en klage til Fifa på grunn av dømmingen i kampen.

Eto'o, som nå er Kameruns fotballpresident, forteller at han siden kampen i mars har blitt møtt med mange fornæmelser og anklager fra algeriske supportere.