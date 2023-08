VM-sensasjon i pengekrangel: FIFA-topp grep inn i spillernes garderobe

– Jeg vet at ting har vært tøft. Vi må se realitetene i Nigeria. Det smerter meg.

FIFAs generalsekretær Fatma Samoura hadde stilt seg opp foran de nigerianske spillerne i garderoben.

Laget hadde akkurat tatt seg videre til åttedelsfinale. De hadde dermed også doblet premiepengene de har krav på etter VM. Nå skal hver spiller ha krav på over 600.000 norske kroner i premiepenger fra FIFA.

Problemet er at FIFA betaler dette til de nasjonale fotballforbundene, som deretter skal sørge for at pengene havner hos spillerne.

FIFAS generalsekretær Fatma Samoura under VM-kampen Australia-Nigeria. Foto: DAN PELED / Reuters

Og pengekonflikter med deres eget fotballforbund har gjennom flere år skapt uro i det nigerianske laget. Nå hevder spillerne at de ikke har sett snurten av pengene de har krav på fra forbundet.

Det fikk den tidligere Arsenal-spissen Ian Wright til å gå ut med en klar beskjed til det nigerianske fotballforbundet på Twitter under VM:

– Betal dem, skrev Arsenal-legenden og la til et nigeriansk flagg.

Men Nigeria, også kalt «superfalkene», er ikke alene. Flere landslag har vært preget av pengekonflikter før mesterskapet.

Pengepremier i Fotball-VM Ekspander/minimer faktaboks Pengepremier i Fotball-VM for kvinner, som skal gå til spillerne: Gruppespill: 30.000 amerikanske dollar Åttedelsfinale: 60.000 dollar Kvartfinale: 90.000 dollar 4. plass: 165.000 dollar 3. plass: 180.000 dollar 2. plass: 195.000 dollar Vinner: 270.000 dollar Pengepremier til de deltagende nasjonenes fotballforbund betales ut basert på prestasjoner: Gruppespill: 1.560.000 amerikanske dollar Åttedelsfinale: 1.870.000 dollar Kvartfinale: 2.180.000 dollar 4. plass: 2.455.000 dollar 3. plass: 2.610.000 dollar 2. plass: 3.015.000 dollar Vinner: 4.290.000 dollar Disse pengene skal brukes til å utvikling av fotballen i de ulike nasjonene. Kilde: Fifa.com

Anklager forbundet

– Folk ville ikke tro hva som foregår her, sa Nigerias amerikanske landslagstrener Randy Waldrum i podkasten «On the whistle» i forkant av VM.

Treneren hevdet at forbundet inntil nylig skyldte ham opp mot 14 måneder med lønn. Og da han rett før sommeren fikk betalt var det ifølge Waldrum bare lønn for sju måneder.

Nigerias landslagstrener Randy Waldrum har langet ut mot fotballforbundet før VM. Foto: DAN PELED / Reuters

I samme intervju hevdet han også at forbundet skyldte spillere penger fra flere år tilbake i tid. Han lurte også på hvor det har blitt av drøyt 15 millioner kroner som hver VM-nasjon får av FIFA til VM-forberedelser.

Anklagene satte fyr på det nigerianske forbundet.

– Han er den verste treneren som har hatt ansvar for «superfalkene» til Nigeria, sa forbundets kommunikasjonsdirektør Ademola Olajire ifølge The Guardian.

Men midt under VM sto FIFA-toppen Samoura i garderoben til det nigerianske laget. Der gjorde hun det klart overfor spillerne at Fifa garanterte at laget skulle få pengene sine.

– Det er på grunn av dere at pengepremiene for kvinnenes VM før første gang i historien blir øremerket til dere spillerne, slik at det forsikres at de går til dere, sier Samoura i en video som først ble publisert på TikTok-kontoen til det nigerianske landslaget.

FIFA-toppens klare tale ble etterfulgt av applaus fra det nigerianske laget i videoen. Denne videoen ble også publisert på X (tidligere Twitter) av den nigerianske The Guardian-journalisten Osau Obayiuwana, som har fulgt bråket tett.

NRK har sett videoen med Fifa-toppen i garderoben, men nå er den fjernet både fra TikTok-kontoen og Twitter.

Det nigerianske fotballforbundet har ikke svart på NRKs henvendelser om pengebråket. Fifa skriver i en e-post til NRK at hvert fotballforbund kan bli enige med spillerne om ekstrabonuser, men at utbetalingene fra Fifa skal gå uavkortet til spillerne.

– Fifa har tatt en banebrytende avgjørelse (med pengeutbetalingen, red.anm.) og vil overvåke at pengene faktisk går videre til spillerne, skriver Fifa i e-posten til NRK.

Uchenna Kanu, en av profilene på det nigerianske laget sa på pressekonferansen før åttedelsfinalen mot England at hun ikke er sikker på hva som skjer fremover. Men hun følte seg sikker på at det vil komme noen penger til spillerne.

– Hvis vi får betalt så mye penger vil det ha stor innvirkning på livene våre, sier Kanu om pengene de skal ha rett på etter VM.

FIFA-president Gianni Infantino sammen med presidenten i Nigeria Mohammadu Buhari i 2016. Foto: PHILIP OJISUA / AFP

Måtte starte innsamlingsaksjon

Situasjonen i Nigeria er ikke unik for det pågående VM-et. Før mesterskapet var det lignende bråk i det jamaicanske laget.

I juni la kaptein Khadija Bunny Shaw ut en lang tekst på Instagram. Der skrev hun, på vegne av laget, at de flere ganger hadde prøvd å ha dialog med forbundet om forberedelser til VM. De anklagde forbundet for dårlig planlegging, dårlig tilrettelegging og manglende støtte i forberedelsene til mesterskapet.

– Vi er blitt fortalt at alle forespørsler, ønsker og bekymringer skulle bli løst innen kort tid. Dessverre har tiden gått og nok en gang forblir våre spørsmål ubesvart og våre bekymringer er ikke løst, skrev Shaw.

Derfor ble det opprettet flere private innsamlingsaksjoner for å dekke Jamaicas forberedelser til VM. Flere hundre tusen kroner ble samlet inn. Og det til tross for at Fifa utbetaler over 15 millioner kroner til hver deltagernasjon – penger som nettopp skal gå til forberedelser til VM.

– Det er jo helt spinnvilt egentlig at det er sånn, for sånn skal det jo ikke være. Men jeg er glad på deres vegne og de har gjort det bra, sa Norges landslagskeeper, Aurora Mikaelsen, på en pressekonferanse tidligere i mesterskapet.

Også Canada og Sør-Afrika har også vært i konflikt med sitt eget forbund før VM. Blant annet droppet Sør-Afrika sin oppvarming før en landskamp i forkant av VM. Det var en protest mot at de manglet en skriftlig avtale om fordeling av VM-pengene.

Ingen svar

Det nigerianske forbundet avviste før VM at de skyldte spillere og ledere penger. NRK har sendt flere spørsmål til det nigerianske forbundet uten å få svar den siste uken. Heller ikke det jamaicanske fotballforbundet har besvart våre spørsmål.

Men de skarpe ordene fra FIFAs generalsekretær har skapt temperatur i Nigeria. Blant annet reagerte Sam Sodje, tidligere herrelandslagsspiller på Nigeria. Han uttalte at han var sjokkert over FIFA-toppens karakteristikker om nigerianske fotballtopper.

– Generalsekretæren bør forstå at Nigeria, som et land, har svært seriøse og ærlige sportsadministratorer som kan inneha sin posisjon hvor som helst i verden, sier Sodje ifølge Daily Thrust.

Spillernes interesseorganisasjon Fifpro skriver til NRK at de før mesterskapet har fått forsikringer fra FIFA at spillerne vil få premiepengene selv.

– Vi kommenterer ikke enkeltsituasjoner på nåværende tidspunkt. Men vi har vært i dialog med flere forbund og tillitsvalgte blant spillerne for å høre på de bekymringene de måtte ham skriver David Childs i Fifpro til NRK.