Trodde ikke på NRK-beskjed: – Hæ, kom jeg til finalen?

Marcus Thomsen er klar for finalen i kule etter å ha kvalifisert seg med et støt på 20,27 meter.

– Hæ, kom jeg i finalen? Det hadde jeg ikke trodd med så dårlig støting, sier Thomsen til NRK.

– Jeg blir litt rørt her.

Finaleplassen ble sikret med en margin på tre centimeter.

Han omtaler det som en tullete konkurranse med mange dårlige støt. Og nå skal han spise seg klar til finalen.

– Det blir ti tallerkener og mye kylling, ler Thomsen.

Nordmannen ble femte best i sin kvalifiseringsgruppe, og ellevte best totalt. Grensen for å ta seg videre var 20,24 meter.

Finalen går mandag klokken 03.27.