VM over for McGrath

Det norske skiforbundet opplyser om skaden i en pressemelding torsdag kveld.

– Atle Lie McGrath pådro seg en strekkskade i venstre kne da han falt under torsdagens super-G i VM. Etter nærmere undersøkelser med alpinlandslagets helseteam er det besluttet at VM er over og at han reiser hjem for videre rehabilitering, skriver de i pressemeldingen.

NRKs alpinekspert, Lars Elton Myhre, sier det ikke er så overraskende etter å ha sett fallet.

– Det er desto mer trist. Han kommer inn og i er form. Han viste seg frem i kombinasjonen, med en veldig solid femteplass. Han gikk for det i dag også, selv om hans største sjanser vil komme i uke to av mesterskapet. Det trist å ikke ha med Atle inn der, sier Myhre.

Nordmannen har sin styrke i de tekniske øvelsene og var tiltenkt en plass på det norske laget i både slalåm og storslalåm. Der ville han vært en medaljekandidat i begge øvelsene.

Mesterskapet er McGraths første VM som senior og han debuterte med femteplass i superkombinasjonen tirsdag, før han altså kjørte ut i torsdagens super-G.

22-åringen måtte stå over VM for to år siden med en kneskade, i likhet med lagkompisen Lucas Braathen. Begge de to har igjen vært uheldige de siste ukene. Braathen ble i forrige uke operert for en blindtarmsbetennelse og det er usikkert om han vil rekke å få VM-debuten sin i årets mesterskap.

For McGrath er strekkskaden i kneet i den samme kneet som han skadet for to år siden. Da røk han sideleddbåndet i kneet, men han har ikke slått opp den skaden nå.

– I sum er det positive svar fra dages utredning. Det er ikke funnet noe alvorlig kneskade som krever akutt kirurgi, sier alpinlandslagets lege Trond Floberghagen til NTB.