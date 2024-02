Lisa Vittozzi fra Italia tok VM-gull på normaldistansen under VM i Nove Mesto tirsdag kveld, foran Janina Hettich-Walz fra Tyskland og Julia Simon fra Frankrike.

For Norge endte det kort oppsummert dårlig.

– Dette marerittet fortsetter, fastslo NRKs ekspertkommentator Torgeir Bjørn da Ingrid Landmark Tandrevold gikk ut fra standplass etter sin første ståendeserie.

Da hadde hun pådratt seg tre tilleggsminutter. For fjerde ståendeserie på rad i VM ble det tre bom for Norges største skiskytterstjerne på kvinnesiden.

Da hjalp det ikke at det ble ti treff på ti skudd liggende. Og det hjalp heller ikke at Tandrevold endelig fikk det til på stående da hun traff fem blinker på sin siste serie.

Det ble en ny nedtur for de norske kvinnene, som på tre individuelle distanser ikke har vært i nærheten av medalje i VM. Juni Arnekleivs 14. plass på sprinten er lagets beste plassering når én individuell distanse gjenstår, søndagens jaktstart.

– Det er rett og slett for dårlig, det de norske har gjort så langt. Tre og fire minutter på stående hører ikke hjemme i et VM-løp, sa NRKs skiskytterekspert Ola Lunde

NY NEDTUR: Det ble tilleggsminutter allerede på den første ståendeserien. Dermed var medaljehåpet ute for Ingrid Landmark Tandrevold. Du trenger javascript for å se video. NY NEDTUR: Det ble tilleggsminutter allerede på den første ståendeserien. Dermed var medaljehåpet ute for Ingrid Landmark Tandrevold.

– Utrolig svak prestasjon

Tandrevold bommet altså tre ganger og ble nummer 27. Det samme gjorde Juni Arnekleiv som ble nummer 29. Marit Ishol Skogan fikk seks tilleggsminutter i sin VM-debut og ble nummer 68.

Og da Ida Lien bommet fire ganger på siste stå, og endte på 77. plass med åtte bom, kunne ikke ekspertisen gjøre annet enn å finne fram den verbale giljotinen over laginnsatsen.

– Det er helt natta. Det er bare å slå av lyset, sier Torgeir Bjørn

– Det er veldig svak innsats av de norske. Både i løypa og på standplass. Det er en enorm stående-utfordring for de norske. Dette er en utrolig svak prestasjon. Kanskje noe av det dårligste Norge har gjort i normalprogram, sier Ola Lunde.

Debutant Skogan er ikke uenig:

– Det var rett og slett altfor dårlig. Jeg har egentlig følt meg ganske rolig for å gå VM-debut i dag. Så var det nesten som at alle nervene kom til meg på første stående. Jeg klarte rett og slett ikke å gjøre en god nok jobb. Rett og slett en kjempesur og for dårlig start, sier hun til NRK.

– Det blir veldig «nesten». Det er ingenting som er krisedårlig, men det er heller ingenting som er superbra, bortsett fra siste skyting der, sier Juni Arnekleiv.

Tandrevold: «Er det mulig»

Tandrevold sier at hun ikke har det kjempebra, men at hun også har hatt det verre. Men den første ståendeserien, som spolerte medaljemuligheten, ble åpenbart ikke som hun hadde håpet.

– Jeg blir veldig forsiktig og tør ikke. Jeg blir redd for å bomme. Særlig nå den siste uken hvor jeg har bommet mye, hvor jeg blir reddere og reddere for følelsen man får etter løpet. Og så finner man jo, ikke overraskende, ut at det funker ikke, sier hun til NRK.

Så forteller hun om forvandlingen til den siste serien, der det ble fem treff. På vei inn fikk hun nemlig en beskjed fra trener Siegfried Mazet:

– «Don't think, just shoot. Shoot on the first intention». Så gjør jeg det, og det funker mye bedre. Og det verste av alt var at da var det utrolig lett å skyte, så da tenkte jeg bare «er det mulig, liksom.» Hvordan kan dette være så vanskelig og så lett om hverandre.

– Får bare glemme dette mesterskapet

Ida Lien tok til tårene fikk trøst av kjæresten før hun kom til NRK i intervjusonen og beskrev dagen på følgende måte:

– Dritt, rett og slett.

Hun har ingen forklaring.

– Det er flere av skuddene på stående hvor jeg er sikker på at jeg treffer, og så bommer jeg. Da har jeg heller ikke noe godt svar på hvorfor det blir sånn, sier Lien.

Fortsatt gjenstår parstafett, stafetter og fellesstarter. Men Lien er allerede klar til å sette strek over Nove Mesto.

– Alle har jo egentlig prestert veldig bra tidligere i år, og da er det ikke noe gøy å få et sånt mesterskap når alle forventer veldig mye mer. Vi får bare glemme dette mesterskapet, og så er det tre uker med verdenscup igjen, konstaterer hun.