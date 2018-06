VM-manager kollapset – nå får du en ny sjanse til å sette opp laget

Med over 80 000 lag registrert, ble serverkapasiteten sprengt like før fristen torsdag klokken 17. Dette gjorde at flere ikke fikk logget inn og endret på sitt før avspark på Luzjniki stadion.

Flere spillere fikk ikke logget seg inn, endret på laget, eller gjort bytter.

Serverne klarte ikke å håndtere kapasiteten, og flere servere havarerte like før fristen gikk ut.

Som et resultat av dette blir fristen utvidet til klokken 14.00 fredag. Da er det avspark i Egypt-Uruguay. Alle lag som registreres før fredag klokken 14 blir med i første runde.

Dersom du registrerte laget etter klokken 17 fredag, vil du ikke få poeng for spillere i kampen mellom Russland og Saudi-Arabia.

FEILMELDING: De fleste fikk opp en feilmelding i minuttene før avspark i Moskva. Foto: SKJERMDUMP NRK.NO

Trenger du tips til å sette opp VM-laget?