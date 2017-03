VM-løypa i oppløsning: – Kan være norsk fordel

VM-stafetten starter klokka 13.30 finsk tid (12.30 norsk tid). Rett før klokka ti sendte juryen ut melding om at deler av løypa er stengt, akkurat som den var foran sprinten i forrige uke.

Hele løypa er stengt til klokka 12, mens den tøffeste motbakken i klassiskløypa er stengt så «lenge som nødvendig». Det ble vurdert salting, noe som likevel ble droppet.

– I går var det konstatnt plussgrader og vått føre. I natt har det vært minusgrader i noen timer, men ikke nok til at det blir fast. I stedet er snøen blitt omdannet, så den er blitt kornete og løs, forklarer NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland.

Forskjellig føre i løypa

– Det kommer til å bli løst føre uansett, og det kan bli forskjellig føre i forskjellige deler av løypa. Det betyr igjen at det kan bli utslag på ski, påpeker Aukland.

Han tror uansett ikke det er noen norsk ulempe. Snarere tvert imot.

– Norge har hatt gode ski på vått føre her. Bedre ski enn Russland, Sverige og Finland, som blir våre tøffeste konkurrenter. Så jeg mener det er en fordel for Norge, sier Aukland, som påpeker at en løper som Sergej Ustjugov heller ikke kommer helt til sin rett på løst føre.

STENGT IGJEN: Arrangørene sparer VM-løypa før herrestafetten. Foto: Anders Skjerdingstad / NRK

Lange skøyteetapper

Verdt å merke seg før dagens løp er at de klassiske etappene er 9,76 kilometer, mens skøyteløypa er 11,38 kilometer.

Det betyr at Martin Johnsrud Sundby på tredje etappe har halvannen kilometer ekstra i sitt forsøk på å skaffe Finn-Hågen Krogh en solid luke før ankerduellen mot Ustjugov.

Samtidig betyr det åpenbart at Ustjugov har halvannen kilometer ekstra på å tette en eventuell luke.

Didrik Tønseth og Niklas Dyrhaug går de to første etappene for Norge.