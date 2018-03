VM-klare Pedersen: – Et mesterskap uten mål er bortkastet

Selv uten en optimal vinter og en sykdomsperiode i januar, har Pedersen aldri vært raskere på 60 meter hekk. Knapt en uke før innendørs-VM i Birmingham viste hun storform i Glasgow, og løp inn til norsk årsbeste og ny personlig rekord på tiden 7.93.

– En får jo litt selvtillit av sånt. Personlig rekord før et mesterskap er alltid gøy, det viser jo at man er der man skal.

PERSONLIG REKORD: For knapt en uke siden løp Isabelle Pedersen inn til norsk årsbeste og personlig rekord på 60 meter hekk i Glasgow. Foto: Lee Smith / Reuters

Og selvtillit kan være godt å ta med seg for Isabelle Pedersen, som aldri har stått på startstreken til et innendørs-VM i friidrett. Skader og sykdom har stoppet henne fra å delta ved tre anledninger, i 2012, 2014 og 2016. Nå er hun mer sulten enn aldri før på å få til et godt mesterskap.

– Jeg er liksom mer giret på mesterskap enn tidligere, fordi jeg virkelig føler jeg har en reell sjanse. Jeg føler at dette her kan gå bra, sier hun.

– Jeg tror nok de aller fleste som har konkurrert mot meg gjennom vinteren, vet at det er mer som kommer.

Lært av nedturen i sommer

– Det er faktisk at når ting ikke går helt etter planen, eller går på skinner, man virkelig lærer og tar til seg hva som egentlig trengs og hva suksess egentlig står for. Så for min del er jeg veldig glad for at jeg har lært det jeg har lært, sier Pedersen til NRK.

VM I LONDON: Under verdensmesterskapet i London gikk det dårlig for Isabelle Pedersen, som skadet seg og mistet finaleplassen hun hadde håpet på. Foto: LUCY NICHOLSON / Reuters

For ting har ikke alltid gått på skinner for Pedersen. Da hun skadet seg under VM i London og mistet finaleplassen hun så veldig gjerne hadde lyst på, måtte hun flytte målet sitt. Nedturen har ført henne dit hun er i dag – motivert og sulten på å gjøre et godt mesterskap.

– Jeg er tross alt halvt bergenser og halvt nordlending, du kommer liksom ikke bort fra sulten, ler hun.

Nå er det klare målet å bli første norske kvinnelige sprinter som når en VM eller OL sprintfinale.

– Jeg er jo ikke akkurat et menneske som liker å gå inn i et mesterskap uten mål og mening. Det er jo bare bortkastet tid.

Men Pedersen vet at dersom hun skal lykkes, må marginene være på hennes side.

– Du skal ha dagen på dagen, og spesielt i friidrett fordi det er så marginalt.

Du kan se innendørs-VM på NRK 2.

Norge stiller med følgende tre utøvere: Isabelle Pedersen, Ezinne Okparaebo og Vladimir Vukicevic.

Hedda Hynne har trukket seg.