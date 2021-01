Det kommer frem i en uttalelse fra regionlaget vest på Instagram tirsdag formiddag og bare noen dager før svært viktige og avgjørende norgescup- og NM-konkurranser før uttaket til VM i Oberstdorf.

Simpson-Larsen har imponert stort i innledningen av årets sesong og har havnet blant de syv beste i fire distanserenn hun har stilt opp i. Pallplass ble det også under 10 kilometeren i fri teknikk på Sjusjøen i begynnelsen av desember – kun slått av Therese Johaug og Helene Marie Fossesholm.

– Oppfyller ikke alle kravene

Under et treningsbilde av Simpson-Larsen heter det i uttalelsen fra laget at toppidrett innebærer at man må ta tøffe valg som en må ta konsekvensene av og leve med.

STORT TALENT: Karoline Simpson-Larsen, her avbildet under den nasjonale langrennsåpningen på Beitostølen i slutten av november i år. Foto: Terje Pedersen / NTB

– Det gjelder trening, restitusjon, familie, skole, livsstil og helse. Tanken har vært optimalisering på alle områder med et ønske om utvikling, men nå velger vi å dra i håndbrekket, heter det i meldingen, som fortsetter slik:

– Det brennende ønsket om prestasjon har overskygget kravet til restitusjon og ernæring. Vi har ikke gjort noe galt, men har ikke vært flinke nok med alle detaljer. Karoline oppfyller ikke alle kravene i helseattesten. Hun har det bra, men kommer derfor ikke til å gå flere skirenn denne sesongen.

Regionlaget for Vest-Norge skriver også avslutningsvis at de i samråd med Simpson-Larsen velger å være åpne om saken og håper å vise at de tar utøvernes helse på alvor.

NRK har vært i kontakt med både Norges Skiforbund og regionlaget hennes. 23-åringen er klar over omtalen av saken, men hun vil ikke kommentere på nåværende tidspunkt.

– Handler om å beskytte utøverne

NRK-ekspert Astrid Uhrenholdt Jacobsen synes det er kjedelig at 23-åringen har havnet der hun har havnet, men påpeker at det er bra systemet har plukket det opp. Både for Simpson-Larsens del og miljøet generelt.

NRK-EKSPERT: Astrid Uhrenholdt Jacobsen, her fra langrennsåpningen på Beitostølen i november. Foto: Terje Pedersen / NTB

Fra før har også landslagsløper Ingvild Flugstad Østberg blitt nektet start for hele sesongen.

– At flere nå blir plukket opp av dette sikkerhetsnettet, kan ha en preventiv effekt, sier Jacobsen.

– Jeg mener helseattesten er å sammenligne med kuldegrensen. Det handler om å beskytte utøverne fra å påføre seg selv mer skade enn det som er tilrådelig.

– Unngår spekulasjoner

Hun så på Simpson-Larsen som en klar kandidat til å gå både verdenscup i januar og dermed også en kandidat til den norske VM-troppen. Jacobsen roser stortalentet for å være modig og åpen om situasjonen.

– Da unngår man spekulasjoner. Det er ingen som kan pålegge henne å gå ut med denne informasjonen, hun kunne bare ha trukket seg fra norgescupen på Lygna og NM i Trondheim uten noen forklaring. De kunne bare ha sagt hun var i dårlig form. Så hun skal ha ros for åpenheten, sier hun.

– De bidrar til å sette en ny standard. Det er viktig at det er like naturlig å snakke om denne typen problemer som det er å snakke om at Mikael Gunnulfsen faller og brekker leggen, påpeker Jacobsen.