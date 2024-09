Hvis Johannes Høsflot Klæbo blir verdensmester i sprint, får han 190.000 kroner i premiepenger med dagens kurs.

Hvis Vilde Nilsen, som er blant verdens beste paralangrennsløpere, vinner sprinten, får hun null kroner.

Slik ligger det an til å bli i Ski-VM i Trondheim i 2025, hvor parautøverne for første gang i historien er med i et ordinært VM.

Parautøverne har vært vant til at de ikke mottar pengepremier, men para-langrennsløper Indira Liseth hadde ingen anelse om hva hun har gått glipp av:

– Oi! Det er jo en svær pott. Jeg har ikke forestilt meg at det var så mye penger det var snakk om.

– Kan ikke bruke budsjett som argument

VM på ski i Trondheim 2025 profilerer seg som bærekraftig der målet er «et mesterskap for alle. Med fokus på inkludering, mangfold og like muligheter».

Arrangøren og Norges Skiforbund (NSF) har derfor jobbet hardt med å få en paraøvelse på det offisielle VM-programmet: En sprintøvelse i langrenn for alle tre klasser, kvinner og menn skal avvikles over to dager.

– Vår ambisjon er å gjennomføre det mest bærekraftige ski-VM noensinne. Det handler ikke minst om inkludering og like muligheter, sa VM-sjef Åge Skinstad etter at sprintøvelsen ble vedtatt tidligere i år.

Parautøverne konkurrerer dermed i det samme mesterskapet, i de samme løypene, foran det samme publikumet.

Men mens de funksjonsfriske utøverne får dekket reise, opphold og premiepenger av arrangøren, er det ikke satt av penger til reise, opphold og premiepenger til parautøverne.

Det får roer Kjetil Borch til å reagere.

KRITISK: Roer Kjetil Borch mener budsjett ikke kan brukes som argument når det er snakk om å opprette like rettigheter og forutsetninger for alle. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

– På generelt grunnlag sier det litt om hvor idretten står i forhold til andre yrker, sier han.

– Det handler jo ikke om bevisst forskjellsbehandling med intensjon om å trykke ned noen, men de økonomiske rammene er satt opp sånn at det dessverre blir sånn. Du kan ikke bruke budsjett som argument. Man må jo budsjettere med at alle skal ha like rettigheter og like forutsetninger, sier Borch.

Arrangøren har tidligere fremhevet at det blir like premiepenger for kvinner og menn i de ulike grenene som en nyvinning i mesterskapet.

Ønsker pengepremier

Para-langrennsløper Indira Liseth sier en pengepremie ville betydd mye:

– I år har jo ikke vi muligheten til å reise på høydetrening. Og da kunne jeg faktisk tatt av min egen lomme og reist.

OVERRASKET: Indira Liseth var ikke klar over hva slags beløp som ligger i premiepotten til de funksjonsfriske utøverne. Foto: Aleksandr Nedbaev / NRK

Lagkamerat Thomas Karbøl Oxaal sier at pengepremien på 190.000 kroner, som de funksjonsfriske utøverne kan få, er mer penger enn han drar inn på idrettssatsingen i løpet av et år.

– Sånn satsingsmessig, så hadde jo det vært omveltende, det. Så det er klart, det tror jeg hadde vært gode penger for de fleste, sier han.

Vilde Nilsen vil ikke legge skjul på at penger til å dekke opphold og premier er ønsket av parautøverne.

– Det ville jo vært fantastisk, sier Nilsen, og fortsetter.

– Vi ønsker og håper at det lar seg gjøre til dette mesterskapet som kommer nå i Trondheim. Og selvfølgelig at det er noe som kommer til å ordne seg til senere mesterskap, sier hun.

GÅR FOR MEDALJE: Parautøver Thomas Karbøl Oxaal (i midten) håper det blir masse tilskuere og mye liv når paraøvelsen skal gå av stabelen i Granåsen i Trondheim. Her er han sammen med lagkamerat Indira Liseth (fra venstre), trener Petter Maurseth Blindheim og lagkamerat Vilde Nilsen. Foto: Anne Rognerud / NRK

Har søkt om tilskudd to ganger

VM-arrangøren, selskapet Ski-VM Trondheim 2025 AS, budsjetterer med et overskudd på 20 millioner kroner.

Men i budsjettet er ikke alle kostnader knyttet til gjennomføringen av para-øvelsene lagt inn.

Derfor har VM-arrangøren to ganger søkt Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) om tilskudd. Første gang var i juli i fjor. Da ville arrangøren ha 2,8 millioner, men KUD ga avslag blant annet på grunn av det budsjetterte overskuddet.

VM-arrangøren søkte igjen i juni i år, denne gangen om 2,5 millioner. Ifølge samfunn- og myndighetskontakt Rita Ottervik i VM-selskapet ble det sendt ny søknad fordi de første gang søkte på feil programpost i departementet.

– Hvorfor ble det ikke budsjetter med midler til paraøvelser, opphold, premier osv. i utgangspunktet?

– Selve gjennomføringen er nå lagt inn i budsjett, det er kostnader vi må ta. Ellers er det forskjellige regler for parautøverne og de øvrige løperne. Det er knapphet i budsjettet, sier Ottervik til NRK.

Ikke aktuelt å ta av overskudd

Det er søkt om 1 million kroner til premiepenger til parautøverne. Til sammenligning får de funksjonsfriske utøverne i samme øvelse dette i premiepenger for pallplasseringene:

1. plass: 190.000 norske kroner med dagens kurs

2. plass 126.000 kroner

3. plass: 63.300 kroner

Premiepengene utbetales i sveitsiske franc.

ARRANGØR: Samfunn- og myndighetskontakt Rita Ottervik i arrangørselskapet Ski-VM Trondheim AS viser frem arenaen i Granåsen, omgitt av elever ved Heimdal videregående skole som er på trening. Foto: Morten Waagø

– Kan det være aktuelt å ta av overskuddet, da?

– Overskuddet er tilbakebetaling til breddeidretten, som stiller opp med 2.500 frivillige som ikke får lønn, og som gjør mesterskapet mulig, sier Ottervik.

– Så det er vi nødt til å levere. Men vi føler oss trygge på at dette er en god sak. Dette er noe man vil være med på å hjelpe med, og nå håper vi at Kulturdepartementet hjelper oss, sier hun.

Norges Skiforbund eier 60 prosent av VM-selskapet. De har tidligere signalisert at et overskudd fra mesterskapet er viktig for å bygge opp forbundets egenkapital etter flere tunge underskudd de siste årene.

NRK har spurt KUD om når søknaden blir behandlet. KUD har svart at de per nå ikke kan si noe mer om behandlingstiden.

FIS vil dekke halvparten av premien

Arrangøren får tilskudd fra det internasjonale Skiforbundet (FIS) for å gjennomføre verdensmesterskapet, men mottar ikke egne budsjettmidler for gjennomføringen av paraøvelsen.

Ifølge de internasjonale reglene som regulerer arrangørens plikter, skal de funksjonsfriske utøverne få dekket opphold, mens parautøverne må betale for dette selv. Etter de internasjonale reglene har heller ikke parautøverne krav på premiepenger.

VM i Trondheim ønsker å sette en ny standard for dette, men er avhengig av eksterne bidrag for å lykkes med det, går det frem av arrangørens søknad til KUD.

PARA-LØFTER: Under en presentasjon av Ski-VM på Skitinget i juni sa operativ leder og sportssjef Kristin Stemland i arrangørselskapet at parautøverne skal få «samme heder og ære som alle andre som konkurrerer samme dag». Foto: Skjermbilde, presentasjon for Ski-VM

NRK har spurt FIS hvorfor ikke reglene er like for de funksjonsfriske utøverne og parautøverne.

I sitt svar skriver FIS at dersom den lokale arrangøren beslutter å betale ut premiepenger til parautøverne, skal FIS dekke halvparten av beløpet.

Årsaken til at FIS ikke har regler for premiepenger til parautøverne, er at paraøvelsene ikke var tatt inn i FIS på tidspunktet avtalen om Ski-VM i Trondheim ble signert.

Samtidig har FIS nylig bestemt at arrangøren må dekke opphold for regjerende para-verdensmestere i sprint. Det er maks seks personer.

De norske parautøverne vil få dekket reise og opphold av Skiforbundet, så de må ikke punge ut av egen lomme.