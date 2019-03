VM i skiskyting dag for dag

7. mars, 16.15: Mixed stafett

Mesterskapet i Østersund åpner med mixed stafett. To av de beste norske herrene, og to av de beste norske kvinnene. Det norske laget har ikke fått det til å stemme i denne øvelsen så langt denne sesongen. MEN; Både Johannes Thingnes Bø og Marte Olsbu Røiseland har vist enorme takter i verdenscupen. Med to utøvere til i praktslag, kan Norge bli særdeles farlige i det som er mesterskapets første øvelse.

Under VM i Hochfilzen for to år siden, var det Tyskland som stakk av med gullet foran Frankrike og Russland. Disse tre nasjonene blir farlige også i dette mesterskapet.

Det norske laget: Johannes Thingnes Bø, Vetle Sjåstad Christiansen, Marte Olsbu Røiseland og Tiril Eckhoff.

8. mars, 16.30: Sprint kvinner

Mesterskapets første individuelle konkurranse. Utøverne sitrer etter å få vist hva de er gode for, samtidig som nervene nok er i høyspenn.

Marte Olsbu Røiseland står med tre verdenscupseire denne sesongen, to av disse er nettopp på sprint. Har Røiseland funnet VM-formen, er hun helt klart Norges sterkeste kort. Vi skal heller ikke utelukke Tiril Eckhoff, som er verdensmester på distansen fra 2016. Skiskytteren kan slå til, selv om hun har hatt en svært ujevn sesong.

Sist VM var det Gabriela Koukalová som stakk av med gullet, foran Laura Dahlmeier og Anaïs Chevalier. I år må vi se opp for blant andre Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi og Kaisa Mäkäräinen.

9. mars, 16.30: Sprint, menn

Har Johannes Thingnes Bø ristet av seg de litt variable verdenscuprundene i USA? Det får vi svar på når herrene skal gå sin sprint.

Så langt denne sesongen står nordmannen med tolv verdenscupseire, en tangering av Ole Einar Bjørndalens rekord. Det bør skremme de fleste, inkludert Benedikt Doll som tok gullet på distansen i Hocfilzen.

Vi er selvfølgelig også spent på Martin Fourcade, som har slitt med sykdom i oppkjøringen. Har han greid å prikke inn mesterskapsformen, vil Thingnes Bø få tøff konkurranse fra franskmannen. Det samme kan han få fra Vetle Sjåstad Christiansen, som viste god form i USA og vant sprinten og sikret en 2.-plass på jaktstarten.

10. mars, 13.45: Jaktstart, kvinner

Her kan Marte Olsbu Røiseland være med i medaljekampen, men det er selvfølgelig avgjørende hvordan hun gjør det på sprinten. Hun beviste imidlertid i forrige VM at hun kan gå gode VM-jaktstarter, da hun gikk seg opp fra en 54.-plass til en 16.-plass.

Denne sesongen virker Røiseland å være i svært god form, og vi tror på en langt bedre plassering enn under forrige VM.

11. mars, 16.30: Jaktstart, menn

I utgangspunktet stiller Johannes Thingnes Bø som favoritt også her, forutsatt at sprinten går som den skal. Stryningen har fire verdenscupseire i jaktstart denne sesongen, og han har vært sikker på standplass samtidig som han har gått fort i sporet.

Men vi glemmer selvsagt ikke russiske Alexander Loginov, franske Simon Desthieux eller landsmannen Quentin Fillon Maillet. For å nevne noen. Vi stiller samtidig et lite spørsmålstegn ved Martin Fourcade.

Av de norske vet vi at storebror Tarjei Bø fremdeles har evnen til å glimte til ved store anledninger. Han ladet opp til VM ved å gå åpent EM i Hviterussland og dro hjem med to gull og ett sølv. Ett av gullene kom på jaktstart.

12. mars, 15.30: Normaldistanse, kvinner

Klassikeren over alle klassikere. Én bom betyr ett minutt i sekken, så her gjelder det å treffe. Noen står frem som favoritter. Tsjekkiske Marketa Davidova har vært nesten suveren på distansen denne sesongen og leder også normaldistansecupen foran italienske Lisa Vittozzi.

Og kanskje fikk Tiril Eckhoff med seg nødvendig selvtillit da hun overraskende vant normaldistansen i canadiske Canmore like før VM – foran nettopp Davidova. Det var hennes første verdenscupseier på over ett år.

Også Ingrid Landmark Tandrevold kan være en joker på denne distansen. Med 19 av 20 treff i Canmore viste hun at hun har tatt store steg denne sesongen.

13. mars, 16.10: Normaldistanse, menn

Nei, hva skal man si? Johannes Thingnes Bø kan vel ikke vinne alt i dette mesterskapet, eller?

Usikkerheten meldte seg etter resultatene i verdenscupen i Soldier Hollow i USA, men vi snakker likevel om en 4.-og en 5.-plass. Det betyr med andre ord at vi har høye forventninger til Bø.

Og på normaldistansen kan det bli jevnt. Simon Eder vil nesten garantert melde seg på i seierskampen, men også Vetle Sjåstad Christiansen og Aleksandr Loginov har vist form på distansen før VM.

14. mars, 17.10: Singel mixed stafett

En ny øvelse på VM-programmet fra og med i år.

Stafett-varianten har vært arrangert i verdenscupen siden 2015, men ikke alle har vært like glad i disiplinen. Det at lagene kun består av to løpere (en kvinne og en mann), kan imidlertid styrke medaljesjansene til mindre skiskytternasjoner.

16. mars, 13.15: Stafett, kvinner

Tyskland stiller som tittelforsvarere i kvinnenes stafett, og er nok storfavoritter i dette VM. Tyskerne og Russland har stort sett delt stafettgullet seg imellom de siste årene, men Norge har sikret seg tre stafettgull siden 2004.

Det siste kom i 2016, da med Synnøve Solemdal, Fanny Horn Birkeland, Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland på laget. Vi utelukker ingenting, og gjentar klisjeen om at «stafett er stafett», men blir likevel overrasket om Norge greier å gjenta bedriften fra 2016. En medalje, derimot ...

16. mars, 16.30: Stafett, menn

Her har det norske stafettlaget stolte tradisjoner, men i løpet av de siste fem mesterskapene har både Tyskland og Russland utkonkurrert det norske laget hver sin gang. Det er Russland som er tittelforsvarere på VM-stafetten.

I forrige VM ble det fullstendig fiasko og en 8.-plass for det norske stafettlaget. Det bør derfor være et revansjelystent lag som stiller til start i Østersund.

17. mars, 13.15: Fellesstart, kvinner

I forrige VM var det Laura Dahlmeier som stakk av med gullet på fellesstarten. Tiril Eckhoff og Marte Olsbu Røiseland endte på henholdsvis 12.- og 29.-plass.

Eckhoff har hatt den mest variable sesongen av disse to, men vi glemmer selvfølgelig ikke at hun har to OL-bronser i fellesstart. Marte Olsbu Røiseland har så langt imponert mest på sprint og jaktstart i verdenscupen denne sesongen.

Og så holder vi et lite oppmerksomt øye på Ingrid Landmark Tandrevold, som tok sin første pallplassering i verdenscupen da hun ble nummer to på fellesstart i Ruhpolding 20. januar 2019. Men om det holder mot sterke navn som Anastasia Kuzmina eller Dorothea Wierer – ja, det får vi se.

17. mars, 16.00: Fellesstart, menn

Tyske Simon Schempp er regjerende verdensmester på distansen, men har hatt en skuffende sesong og deltar ikke i VM i år.

Johannes Thingnes Bø har ett gull og ett sølv på denne distansen fra 2016 og 2017, og det er selvsagt umulig å komme utenom stryningen på avslutningsøvelsen i VM. Men her kan det bli en tøff kamp med franske Quentin Fillon Maillet. Og hvordan er formen til Martin Fourcade på VMs siste dag? Vi gleder oss.