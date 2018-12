Med bare tre poeng i løpet av den første dagen av hurtigsjakk-VM er Magnus Carlsen avhengig av en god start på dag nummer to.

I går mente Carlsen at han var på tilt og at han måtte «komme seg av tilten til i dag».

Og da han satte seg ned ved brettet mot Ivan Salgado Lopez i dagens første parti, var det en helt annen Carlsen som flyttet brikkene.

– Det var en god start i dag. I går flyttet jeg brikker mer eller mindre tilfeldig rundt på brettet. Dette var en mye bedre start, sier Magnus Carlsen til NRK etter dagens første parti.

Parti 1: Kongen er tilbake?

Etter 28 trekk ofret Carlsen en bonde. Offeret gjorde at han sto med 1,0 i fordel på pila, ettersom han fikk meget gode offiserer langt inn i spanjolens stilling.

– Han hadde nok oversett det bondetrekket som gjorde at jeg fikk veldig gode brikker, sier Carlsen.

Da Lopez prøvde å ofre tilbake, fant Carlsen de beste trekkene gang på gang. Plutselig vant nordmannen to bønder, og bygget opp et meget solid overtak.

1,0 ble til 2,5 og 6,7 på pila. Det var rett og slett aldri noen tvil i det første partiet, som altså endte med en klar seier for Carlsen.

Magnus Carlsen tok seg kanskje en liten prat med brikkene før han herjet med dem i dagens første parti. Foto: Jørund Wessel Carlsen / NRK

I kommentatorboksen var stormester Peter Leko henrykt over Carlsens spill.

– Dette er en melding fra Magnus: Nå er jeg er tilbake. Jeg startet dårlig, men nå er jeg for full fart på vei tilbake. Pass dere, sier kommentator Leko.

Etterpå satt Carlsen for å diskutere med Lopez.

– Dette er nok første gang i mesterskapet han ikke skammer seg etter partiet, sier Leko.

Skjemaet som viser hva Carlsen må oppnå i dag

Ingen har vunnet VM i hurtigsjakk med dårligere start på turneringen. NRKs ekspert, Torstein Bae, har laget følgende skjema for å følge med på antall poeng tidligere vinnere har hatt i løpet av turneringen:

Klarer Carlsen det «umulige»? Ingen har vunnet VM i hurtigsjakk med kun tre seiere første dag. Her er skjemaet Carlsen må forholde seg til. Grønn farge: Overkommelig resultat. Gul farge: Middels vanskelig resultat. Rød farge: Uoppnåelig resultat?

Det spilles fem partier hver dag i VM i hurtigsjakk.

Onsdag fikk Carlsen en dårlig start, hvor han tapte de to første partiene. Deretter slo han formidabelt tilbake og vant de tre neste.

– Det er det dårligste jeg har spilt så lenge jeg kan huske. Én ting er at jeg tok tre poeng, men det kunne også vært verre. Jeg får bare være glad for at jeg fortsatt har en sjanse, sa Magnus Carlsen til NRK i går.

Dersom det er likt etter 15 runder med hurtigsjakk, skal det spilles omspill. Om to spillere står likt, blir det omspill mellom de to. Om tre spillere står likt, er det de to med best motstandere som spiller omspill.