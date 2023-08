«Har dere ikke kvinner i Norge?», spurte den tyske pressesjefen i intervjusonen i Budapest.

Så begynte han å le.

Men under den åpenbare spøken var det et like åpenbart poeng. Som i Norge ikke fremkaller særlig store smil.

Han passerte forbi mens NRK snakket med den tyske sprintstjernen Gina Lückenkemper, dobbelt europamester fra München i fjor. Nå var hun sint på starterne inne på stadion i Budapest etter å ha blitt slått ut i semifinalen på 100-meteren.

Den tyske sprinteren Gina Lückenkemper røk ut i semifinalen i VM. I fjor tok hun gull i EM. Foto: JEWEL SAMAD / AFP

Hun hadde likevel fått med seg de norske utfordringene med å få frem kvinner som kan konkurrere på aller øverste nivå. Slik vi til de grader har klart på mannesiden.

«Alt må være likt», sa hun. Og siktet til forutsetningene. Også i Tyskland har dette vært en utfordring.

Nå har suksessen til Lückenkemper og flere bidratt til endring.

Koden ingen ikke klarer å knekke

I Norge går vi åpenbart bakover inn i fremtiden.

Og ingen vet hvordan man skal snu trenden.

Hvilket sportssjef Erlend Slokvik også innrømmer. Han snakker om «prosesser» og «langsiktighet», men har heller ikke svarene på hvordan de skal få resultater raskt. Som mange forventer av forbundet, når norsk friidrett lykkes så eksepsjonelt godt – så lenge vi bare snakker om menn.

Sportssjef Erlend Slokvik i Norges Friidrettsforbund har opplevd store triumfer på herresiden. Kvinnene går det dårligere med. Foto: Gorm Kallestad / NTB

På de nåværende seniorlandslagene under Norges Friidrettsforbund er kjønnsfordelingen 17–5 i mannlig favør.

Ingen radikale grep har blitt tatt for få en større grad av balanse.

Den samme nedslående ærligheten ble uttrykt av toppidrettssjefen, da NRK i fjor høst viste frem de nedslående tallene for kvinnelig representasjon på toppen av norsk idrett. «Dessverre har vi ikke klart å knekke koden», sa Tore Øvrebø da.

Sett fra utsiden virker følelsen av en form for oppgitt resignasjon som det kanskje mest urovekkende.

Selv om de involverte neppe vil stå inne for denne situasjonsbeskrivelsen.

Norske medaljer i globale mesterskap siden 2000 Ekspander/minimer faktaboks VM i Budapest i 2023 Gull: Karsten Warholm, 400 meter hekk

Sølv: Jakob Ingebrigtsen, 1500 meter

Bronse: Narve Gilje Nordås, 1500 meter VM i Eugene i 2022 Gull: Jakob Ingebrigtsen, 5000 meter

Sølv: Jakob Ingebrigtsen, 1500 meter

Bronse: Eivind Henriksen, slegge OL i Tokyo i 2021 Gull: Jakob Ingebrigtsen, 1500 meter

Gull: Karsten Warholm, 400 meter hekk

Sølv: Eivind Henriksen, slegge VM i Doha i 2019 Gull: Karsten Warholm, 400 meter hekk VM i London i 2017 Gull: Karsten Warholm, 400 meter hekk

Bronse: Filip Ingebrigtsen, 1500 meter OL i Rio i 2016 Ingen medaljer VM i Beijing i 2015 Ingen medaljer VM i Moskva i 2013 Ingen medaljer OL i London i 2012 Ingen medaljer VM i Daegu i 2011 Sølv: Andreas Thorkildsen, spydkast VM i Berlin i 2009 Gull: Trond Nymark, 50 kilometer kappgang

Gull: Andreas Thorkildsen, spydkast VM i Beijing i 2008 Gull: Andreas Thorkildsen, spydkast

Sølv: Kjersti Tysse Plätzer, 20 kilometer kappgang VM i Osaka i 2007 Sølv: Andreas Thorkildsen, spydkast VM i Helsingfors i 2005 Sølv: Andreas Thorkildsen, spydkast OL i Athen i 2004 Gull: Andreas Thorkildsen, spydkast VM i Paris i 2003 Ingen medaljer VM i Edmonton i 2001 Ingen medaljer OL i Sydney i 2000 Gull: Trine Hattestad, spydkast

Sølv: Kjersti Tysse Plätzer, 20 kilometer kappgang

Hanne Haugland tror det går bra til sist

Optimismen i norsk friidrett på kvinnesiden er blitt fokusert på unge talenter som Henriette Jæger og Andrea Rooth. Sistnevnte har uttalt at målet er OL-gull. Og kanskje må det den type perspektiver til for å lykkes.

«På Jamaica får du ingen muligheter, du skaper dem», sier 400-meterløper Candice McLoad

I Norge ser verden ofte litt annerledes ut.

Mulighetene er der på papiret, ressursene også, men de blir ikke utnyttet.

Hanne Haugland er en av de få norske kvinnene som faktisk har lyktes i å vinne VM-gull, som hun gjorde i høyde i 1997. I dag er hun Olympiatoppens ansvarlige for friidrett og en av dem som føler utviklingen av norsk friidrett tettest.

Hanne Haugland var en av fire norske kvinner som tok til sammen fem VM-gull, på 80- og 90-tallet. Foto: NTB

Tankene hennes rundt helhetssituasjonen for kvinnelige utøvere er både interessante og inkluderer en større grad av optimisme for fremtiden:

– Jeg tror at vi som er rundt utøverne må gi anerkjennelse til kvinner som våger å satse. Noen ganger tror jeg at kvinner «tar inn» andres forventning i større grad enn menn. For eksempel i forhold til når det forventes at du må komme videre i livet. Det er jo ikke fornuftig å drive med denne toppidretten.

I dette ligger også å skape trygghet på en måte som er unik for kvinner som ønsker å satse. Inkludert hvem som er trenere. Hanne Haugland er en av få tidligere kvinnelige stjerner som nå bruker sin kompetanse som leder.

Det er helt klart behov for flere, særlig blant unge utøvere.

Det er ingen ny problemstilling – heller ikke enkel – men samtidig en man ikke har klart å prioritere høyt nok fra forbundets side.

Veldig tunge VM-tall

For VM-tallene er nådeløse mot den norske kvinnesatsingen.

I den opprinnelige VM-troppen var tallene 17–10 i maskulin favør.

Av de 9 kvinnene som kom til start, var det kun VM-debutanten på 33 år, Line Kloster, som kom seg videre fra forsøksheatene.

Line Kloster røk ut i semifinalen i Budapest. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

I semifinalen på 400 meter hekk var også hun sjanseløs – og røk ut, på en tid halvannet sekund bak hennes personlige rekord satt i fjor.

Under VM i Eugene i 2022 hadde Norge én kvinnelig finalist, Karoline Bjerkeli Grøvdal på 5000 meter. Denne gang klarte heller ikke vår beste langdistanseløper gjennom en årrekke å komme seg videre fra forsøket.

I stedet reiste hun hjem – og satte norsk rekord på 5 kilometer gateløp sist helg.

De som har det gøy. Og de som har funnet sin vei.

En som ble igjen i Budapest, var nederlandske Lieke Klaver, som sammen med lagvenninnene avsluttet VM med et spektakulært VM-gull på 4x400 meter.

Nederland har hatt flere kvinnelige stjerner de siste årene.

Nederlands lag feirer at Femke Bol avgjorde 4x400 meter stafett på målstreken under VMs siste dag. Foto: ALINA SMUTKO / Reuters

Klavers kortfattede analyse av grunnen til suksessen er rett og slett: «Vi har det gøy».

Det virker ikke de norske kvinnene på samme måte å ha for øyeblikket.

Men VM ga norsk friidrett én ny kvinneprofil. Hun heter Mari Ann Bentdal og er trener. Symptomatisk for et stjerneskudd som heller ikke er kvinne. Sønnen Håvard Ingvaldsen var i en alder av bare 20 år veldig nær å sette ny europarekord allerede i forsøket.

Likevel kan kanskje Ingvaldsen og andre kvinnelige trenere med suksess bidra med nødvendig inspirasjon.

Norge fikk en ny profil i VM da Håvard Ingvaldsen gikk til finalen på 400 meter. Han trenes av sin mor Mari Ann Bentdal. Foto: Anders Engeland / NRK

«Noen må slå inn døra», sier britenes tidligere OL- og verdensmester, Christine Ohuruogu, når vi spør henne. «Og så går det i sykluser».

Finland er ett av landene som er inne i en veldig positiv syklus. Av en tropp på 40 utøvere i Budapest, var hele 27 kvinner.

En gang var Norge også der. Våre fem første VM-gull ble alle tatt av kvinner. På 1980- og 90-tallet.

Nå skal Norges Friidrettsforbund og deres president Anne Farseth inn i flere krevende evalueringsprosesser. Hvordan man skal forbedre muligheter for kvinnelig mesterskapssuksess blir en av de to viktigste.

«Vi har funnet vår vei», sier den finske bronsemedaljevinneren i stav i Budapest, Wilma Murto, til NRK.

Som absolutt er hyggelig for finnene.

Men innom nabolandet Norge svinger veien dessverre foreløpig ikke.