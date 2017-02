Han har allereie bestemt seg for å stå over alle klassiske distansane i VM. I beste fall rekk han femmila i fristil på VMs siste dag.

Cologna merka etter sprinten i Otepää laurdag at han hadde smerter nedst i ryggen, og han vel derfor å stå over 15-kilometeren søndag.

Reiser heim

I staden reiser han heim til Sveits for å planlegge dei neste dagane saman med sitt medisinske apparat. I slutten av veka vil han avgjere om han reiser til Lahti for å

– Deretter skal eg avgjere om eg skal reise til VM i Lahti, seier Cologna til det sveitsiske skiforbundet.

Cologna har ei god stund slite med etterverknadene av ei muskeavriving i låret, men klart å halde det i sjakk.

Men for to veker sidan fekk han ein strekk nedst i ryggen og i rumpa. Dette forplanta seg til låret, og problema kom tilbake.

– Forsterka seg i dag

– Desse problema forsterka seg i dag, sa Cologna etter den klassiske sprinten der han ikkje kom seg vidare frå prologen. Han blei berre nummer 45.

Cologna har hatt gode resultat på klassiske renn tidlegare i vinter, ikkje minst i Tour de Ski. Men no er han usikker.

- SYND: Fredrik Aukland meiner det er trist for VM om Dario Cologna ikkje kan stille opp. Her jublar Cologna saman med Aukland som var trenar for sveitsaren i 2009 Foto: Håkon Mosvold Larsen / SCANPIX

NRKs langrennsekspert Fredrik Aukland kjenner Cologna, og stadfester det som har skjedd.

– Det er heilt klart at han ikkje vil gå klassisk i Lahti. Om vi ser han i VM, blir det berre på 50 km, seier Aukland.

– Synd for VM

Han meiner det er synd at ein så sterk løpar dersom Cologna ikkje deltek i VM. Cologna vann både 15 og 30 km i OL i Sotsji, og tok sølv på 30 km i Falun-VM for to år sidan.

– Han hadde vore i stand til å kjempe i toppen, og har gitt uttrykk for at løypene både på 15 km klassisk og 30 km duathlon ville passa han bra. Han hadde nok kunna gi Martin Johnsrud Sundby kamp i duathlon, så det er nok eit tap for VM, seier Aukland.

Cologna har framleis håpet.

– Eg vil gjere alt eg kan for å kome til Lahti og kjempe om medaljer, seier Dario Cologna.