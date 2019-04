VM-helten Schmid legger opp: – For oss er han legendarisk

Mandag skal kombinertlandslaget for neste sesong presenteres, men da blir det uten mannen som har skaffet Norge totalt åtte mesterskapsmedaljer.

– Jeg begynner å bli gammel og har vært med lenge. I år fikk jeg et mesterskap som jeg aldri har hatt før, men neste år er mesterskapsfritt, og jeg er for gammel til å kjempe om gul trøye, forklarer Schmid.

Under VM i Seefeld i vinter tok han tre medaljer: individuelt sølv i stor bakke, gull i lagkonkurransen og sølv på lagsprinten.

De to siste sesongene ble hans sterkeste resultatmessig - og det i en alder av 34 og 35 år.

Jan Schmid Foto: SAMUEL KUBANI / AFP Ekspandér faktaboks Født 24.11.1983

Klubb: Sjetne IL

Bosted: Trondheim

Er norsk-sveitsisk og konkurrerte for Sveits i starten av karrieren, før han byttet til Norge i 2006.

Mesterskapsdebuterte i VM i 2007

Meritter: Ett VM-gull og tre VM-bronser i stafett. OL-sølv i stafett. To VM-sølv individuelt: i normalbakke i 2009 og stor bakke i 2019. Sølv i lagsprint fra 2019.

– Har vært bestefar på laget

Spesielt forrige sesong gikk over all forventning, og han ble plutselig et fast innslag på pallen. Til slutt ble han nummer to i verdenscupen sammenlagt.

– Det er greit å kunne gi seg før jeg må. Jeg får lov til å gi meg på mine egne premisser og med en god følelse, sier han.

Slik så det ut da Schmid tok sølv under vinterens ski-VM i Seefeld. Han ble bare slått av Eric Frenzel. Franz-Josef Rehrl tok tredjeplassen. Du trenger javascript for å se video. Slik så det ut da Schmid tok sølv under vinterens ski-VM i Seefeld. Han ble bare slått av Eric Frenzel. Franz-Josef Rehrl tok tredjeplassen.

I VM avviste han alle spørsmål som gjaldt fremtiden. Først for noen dager siden sendte han ut en SMS til lagkameratene og støtteapparatet med beskjed om at karrieren er over. Og han takket dem.

– Jeg sa alltid at jeg skulle gi meg før jeg fylte 30. Men den gjengen som jeg har vært en del av, den er vanskelig å gi slipp på. Du reiser rundt med gode kompiser. Jeg har vært bestefar på laget de siste årene, men du føler deg yngre når det kommer inn yngre utøvere som drar en opp, sier han.

Jan Schmid tok individuelt VM-sølv i 2009. Det tok ti år før noen fra Norge greide det igjen, og det skjedde da Schmid tok sølv i vinterens VM. Foto: Matthias Schrader / AP

Samtidig er det familien han takker for at han har kunnet drive med kombinert så lenge.

– De har vært sponsoren min, og jeg hadde ikke hatt råd til det uten, sier han.

Sjefen: – Et eksempel for alle andre

Trønderen har aldri vært den som har stukket seg mest frem eller laget de største overskriftene i media. Men i kombinertmiljøet har han en høy status, sier sportssjef Ivar Stuan.

– Han er en legende. For oss er han legendarisk ved at han tok individuell VM-medalje for ti år siden (sølv under VM i 2009, red. anm), og så ble han den første som gjorde det igjen nå i vinter, sier Stuan, og legger til:

– Jan er dessuten et eksempel for alle andre kombinertløpere gjennom sin nøysommelighet og treningsvillighet. Den vises igjen blant annet ved at han har hatt sine beste sesonger i en alder av 34 og 35 år.

Stafettgullet i vinterens VM ble det perfekte punktumet for Schmid. Etter 12 år på det norske landslaget, fikk han endelig gull. Det tok han sammen med Espen Bjørnstad, Jørgen Graabak og Jarl Magnus Riiber. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Generasjonsskifte

Stuan har allerede tilbudt ham jobb.

– Vi ønsker å ha ham inn i en litt sånn «sports science»-rolle. Det har vi savnet litt, og Jan er en smart fyr som kan være ideell, sier Stuan.

Schmid vet ikke sikkert hva han skal gjøre fremover, utover å fullføre mastergraden i pedagogikk, men medgir at jobbtilbudet er interessant.

– Jobben er fryktelig spennende. Jeg må finne ut mer spesifikt hva det er og om jeg kan være flink i den, men det er helt klart aktuelt, sier han.

Schmid og Moan på pallen med Pavel Churavy i 2009. Foto: VINCENZO PINTO / AFP

Tidligere i vinter ble det kjent at også en annen kombinert-veteran legger opp, nemlig Magnus Moan.

– Dette markerer et generasjonsskifte som vi har visst ville komme. Vi har vært spente på om vi ville greie å fylle på med nye talenter, men vi har fått til et ungt lag nå som vi ser langt fremover med, sier Stuan.