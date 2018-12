– Det henger i en syltynn tråd, er det eneste allroundtrener Eirik Myhr Nossum vil si til NRK, om Dyrhaugs sjanser for å kvalifisere seg for verdensmesterskapet i februar.

– Du vil ikke gå så langt og si at VM-billetten ryker nå?

– Jeg og Niklas har snakket om at det skal godt gjøres at det skjer i den situasjonen han er i nå. Et såpass viktig skirenn, som det i Otepää i midten av januar, kommer for fort, sier Nossum.

Har pådratt seg «fotballskade»

Grunnen til den dystre VM-spådommen er som følger:

ALLROUNDSJEF: Eirik Myhr Nossum, her under langrennsåpningen på Beitostølen i midten av november. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Lørdag morgen kom Norges Skiforbund med en pressemelding om den norske ski-profilens skadesituasjon. I den heter det at 31-åringen har slitt med lyskeplager og fikk nylig påvist «Gilmores Groin», en skade spesielt kjent blant fotballspillere. Håpet er at han skal opereres om kort tid.

Den endelige beslutningen om at kun operasjon var alternativet nå, ble tatt fredag. Smertene under trening har vært for plagsomme. Dyrhaug selv håper å være tilbake i full trening i slutten av januar og «dersom alt går etter planen» håper han å gå gode skirenn allerede i februar eller mars.

Dermed ryker det viktige VM-uttaksrennet til 15 kilometer i klassisk stil. Det går i Otepää 20. januar. Etter dette er laget til den distansen i VM langt på vei tatt ut.

Kan leve med at VM ryker

LEDET AN: Niklas Dyrhaug (foran fra venstre), ligger helt foran på en treningsøkt med både sprint- og allroundgutta i Molde i høst. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Dyrhaug selv er i hvert fall optimistisk med tanke på videre satsing i langrennssporten, selv om han ikke har gått en eneste konkurranse i år. Han sier at han er glad og lettet over ha funnet ut av problemene som har bekymret ham i mange år.

– At VM i Seefeld går i vasken kan jeg leve med. Det viktigste for meg nå er å bli kvitt disse begrensningene og få realisert meg selv som langrennsløper. Da får jeg forhåpentligvis svaret på hvor god jeg kan bli. Jeg har jo mange år igjen å gjøre det på, sier Dyrhaug i skiforbundets pressemelding.

– Har et håp om at det skal gå raskt

Allroundtrener Nossum sier at lystetrøbbelet og den kommende operasjonen kan bli sett på to måter. På den ene siden, mener han at «situasjonen er veldig kjip». På den andre uttrykker han at det er godt å ha fått svar på hva det er som feiler Tydal-løperen.

– Så vi ser en ende på det. Det er et klart svar på hva som skal få dette bra igjen. Det er jeg veldig glad for. Forhåpentligvis tar det ikke lang tid med opptrening etter operasjonene. Vi har et håp om at det skal gå raskt, sier Nossum – og har følgende beroligende melding i retning Dyrhaug:

– Det er fortsatt en del gode skirenn igjen. Femmila i Holmenkollen går i klassisk stil. Det er en distanse som passer ham veldig bra.