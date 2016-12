Artikkelen oppdateres etter hvert parti utover ettermiddagen

– Det er helt horribelt, sier Magnus Carlsen til NRK etter at tapet for Anton Korobov var et faktum.

For åpningstapet på dag tre av mesterskapet i Qatar svir skikkelig. Ikke bare var det svakt spill av 26-åringen. Nå ble plutselig også gullsjansene i VM betydelig mindre.

– Dette er ett av de dårligste partiene til Magnus de siste ti årene. Nå blir det veldig, veldig vanskelig, sier NRKs sjakkekspert Torstein Bae.

Gjorde en stor tabbe

Carlsen selv var ellers lite snakkesalig etter partiet. På spørsmål om han kunne rangere kvaliteten på spillet sitt, svarte han med et skjevt smil:

– Nei, det gidder jeg ikke!

Carlsen åpnet interessant nok partiet godt, og så ut til å gå mot en forventet en seier. Men så gjorde han en stor tabbe som snudde spillet helt.

– Jeg vant en bonde for ingenting og trodde at jeg kunne slå ham sjakkmatt, men så overså jeg et trekk. Det er horribelt, sier Carlsen.

– Han spilte veldig bra og utspilte egentlig Korobov, men gjorde én overseelse som ødela alt. En veldig simpel tabbe, sier Tarjei Svendsen, redaktør for Matt & Patt, til NRK.

– Det skal mye til nå

Carlsen står dermed med sju poeng etter elleve av 15 VM-parti. Det betyr at VM-håpet i teorien ikke er ute, men veien ble plutselig betydelig brattere.

– Det kan nok holde med fire av fem poeng på den siste dagen. Men da kreves det at han vinner alle partiene som er igjen. Det er ikke utenkelig, men det er knallhard motstand. Magnus skal også spille svart i flere av partiene. Det blir nok en stor oppgave for Magnus, men vi gir ikke opp, sier Bae.

– Det skal veldig, veldig mye til nå, selv om mange av resultatene gikk hans vei i denne runden. Han må helt sikkert vinne sine siste fire partier, sier Svensen.

Carlsen er regjerende verdensmester i hurtigsjakk.