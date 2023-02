For James Crawford overrasket «alle» da han suste inn til VM-gull i super-G. Kanadieren har ingen verdenscupseiere fra tidligere, og ble nummer 14 i forrige VM i samme disiplin.

– Første reaksjon var egentlig bare: Er det mulig? Men man får som fortjent når man ikke treffer gjennom hele løypa, og han treffer bra, så sånn er det bare, sier Kilde til NRK.

– Det er fantastisk. Å bare vinne et løp har vært en stor drøm for meg. Det at det kommer i et VM er helt utrolig. Jeg er tom for ord, sier Crawford til NRK etter gullet.

– Surt

Da kanadieren gikk inn til ledelse, kastet en irritert Kilde hanskene i frustrasjon.

– Var du sint?, spør NRK Kilde.

– Ja, det er første reaksjonen da. Når man bygger seg opp og er klar for å gunne på, så skjer det som en første reaksjon, på en måte. Sånn er det, man må vise litt følelser og, sier han.

– Han er en av de beste i verden, og gullet er nok noe han hadde veldig lyst på. Jeg vet ikke om han forventet at jeg skulle slå han, men jeg har stor respekt for Kilde og det han har fått til. Å slå han er helt fantastisk, sier Crawford.

Kilde går i ledelsen - Bilder med tillatelse fra TV3 Du trenger javascript for å se video.

NRKs alpinekspert skjønner den store frustrasjonen til Kilde.

– Han tenker nok inni seg at det her var et gulløp. Det ene hundredelet mangler. Jeg forstår det veldig godt. Det er jo VM og det er konkurransemennesker det her. Det skal være litt følelse. Dette betyr alt, sier Lars Elton Myhre.

– Det er bare en hundredel. Hadde det vært to tideler hadde det ikke blitt så mye kasting tror jeg. Det skal så lite til å være det hundredelet foran, sier sportssjef Claus Ryste.

Dermed ble det sølv for Kilde, som er hans første VM-medalje i karrieren. Alexis Pinturault tok bronsen på hjemmebane.

– Det er første VM-medalje, det smaker ganske godt. Og selvfølgelig, man må jo være realistisk og si at det ene hundredeler er surt, men sånn er det, sier Kilde.

FØRSTE MEDALJE: Aleksander Aamodt Kilde tok sin første VM-medalje i karrieren. Foto: LEONHARD FOEGER / Reuters

– Helt rå kraft

Kilde og sveitsiske Marco Odermatt var de to store favorittene før torsdagens Super G. Og sveitseren klinket til, gikk inn til ledelse og satte press på den norske stjernen.



– Han leverer her Odermatt. Han er veldig besluttsom i nedre del og knytter neven. At det ikke er et medalje løp, det har jeg ikke tro på, sa Elton Myhre.

Like etterpå toppet faktisk franske Alexis Pinturault rennet til Odermatt, men det sto en nordmann sulten på VM-medalje på toppen. Kilde leverte grønne tider i fleng og gikk inn til ny ledertid.



– Oi, oi, oi. Det er helt rå kraft. Han setter det målhenget som ingen andre, sa Elton Myhre.

Men så kom den store overraskelsen. Crawford gikk respektløst til verks, og slo Kildes ledertid med en hundredel.

– Skal du ødelegge dagen? Det skal du. Den så jeg ikke komme, sa NRKs radiokommentator Patrick Rowlands.

– Har du sett?! Vi ser Kilde erger seg over den ene hundredelen, sa NRKs alpinekspert Elton Myhre, da Crawford gikk inn til VM-gull.

Fall for McGrath

Adrian Smiseth Sejersted ble nest beste norske på en 7.-plass. Atle Lie McGrath falt og kjørte ut. I målområdet haltet nordmannen. Han dro rett til medisinske teltet for behandling før han ble sendt videre til sykehus for sjekk.

– Foreløpig sjekk er OK. Men vi tar han på ordentlig sjekk med doktor og fysioterapeut. Så tar det alltid litt tid,da. Vi kommer tilbake med en melding senere, sier sportssjef Claus Ryste til NRK.

Atle halter inn - Bilder med tillatelse fra TV3 Du trenger javascript for å se video.

For gullvinneren fra 2019, Dominik Paris, ble det også fall. Italienerne gikk knallhardt ut fra start, men mistet balansen og kjørte inn i gjerdet. Hjelpemannskapet kom raskt til unnsetning.

– Au, au, au. Så går det galt. Hvordan gikk det? Paris blir liggende og har vondt. Han kikker nedpå leggen sin og prøver å reise seg, men det går ikke, sa NRK-kommentator Rowlands.