VM-gull til Gebreslase

Etter et sterkt angrep fra Gotytom Gebreslase fra Etiopia sørget for at hun tok VM-gull i maraton foran Judith Korir.

Det var de to som skaffet seg en luke og kjempet om gullet, mens Lonah Salpeter tok bronsen i Eugene etter å ha havnet i en bronseduell med Nazret Weldu.