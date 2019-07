VM-grepet gjør Warholm usikker: – Kan være litt ute av det

Hekkeløperen har bare deltatt i to internasjonale konkurranser denne sesongen, og vunnet dem begge. Men etter superløpet på Bislett i juni, har Warholm kun holdt seg til trening hjemme i Oslo. Det er han usikker på hvordan vil slå ut når han gjør «comeback» under Diamond League i London lørdag.

FORRIGE LØP: Karsten Warholm satte europarekord på 400 meter hekk på Bislett. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Overskudd er alltid en faktor, men jeg har trent hardt. Spørsmålet er om treningen har tatt litt tak i meg og sørget for at jeg kan være litt ute av det, forteller Warholm til NRK.

– Å prioritere er dessverre en del av livet, det, og nå har jeg forsøkt å gjøre det etter beste evne. Og jeg er egentlig ganske fornøyd med måten vi har fått det til på, utdyper 23-åringen.

Tenker kun langsiktig

Det er snart to år siden han overrasket alle med VM-gull i nettopp London. I år er ikke VM i Qatar før i månedsskiftet september-oktober, og det er også derfor sesongen er lagt opp annerledes.

– Det er alltid spennende å se hvordan man responderer på det når man skal sette det ut i praksis. Jeg vet det er en god investering frem mot VM, så får vi se om det lønner seg allerede nå, sier Warholm.

Se Diamond League på NRK 1 og nrk.no fra kl. 15.00 lørdag, og søndag.

NRKs ekspert, Vebjørn Rodal, tror all treningen kan komme til å slå positivt ut allerede nå.

– Så lenge han har hatt kontroll på kroppen og unngått skadeproblemer, så har Karsten vist tidligere at han kan komme rett fra lange treningsperioder og levere bra. Jeg tror dessuten at med så få konkurranser tidlig i sesongen, så er han motivert til å springe fort, påpeker Rodal.

– Jeg er enig i prioriteringene hans, legger NRK-eksperten til.

– Kritisk blikk

TILBAKE: Warholm er tilbake der han tok VM-gull for to år siden. Foto: JOHN SIBLEY / Reuters

Heller ikke i London får nordmannen mulighet til å løpe mot hverken Abderrahman Samba eller Raj Benjamin. Likevel tror han det kan komme til å gå fort i den engelske hovedstaden – hvor det er meldt 21 grader og oppholdsvær lørdag ettermiddag.

– Det er utendørssport, så forholdene er litt bingo. Det regnet da vi lagde gode minner for et par år siden, men forhåpentligvis blir det vær som tillater oss å gå for litt raske tider, sier Warholm.

Humøret er på topp, og det virker som om selvtilliten er det samme.

– Jeg tar med meg all selvtillit jeg kan. Da blir Bislett en faktor. Det er ikke slik at jeg har glemt følelsen av å løpe der, samtidig som uansett hvordan jeg løper, så liker jeg å se på det med et kritisk blikk og se hva jeg kan gjøre enda bedre.