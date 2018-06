Ifølge The Guardian og The Telegraph ønsker de russiske VM-byene å fremstå som innbydende og ryddige overfor media og turister, og da passer ikke byenes totalt to millioner løshunder inn. Derfor utryddes nå de hjemløse dyrene.

Metodene skal blant annet være giftig mat og giftpiler, noe som ofte fører til at hundene kveles av sitt eget oppkast og dør.

Dette får dyrevenner verden over til å fyre. I går ble det holdt en demonstrasjon foran det russiske konsulatet i New York, der de spilte inn en video som skal sendes til president Vladimir Putin.

– Hverken humant eller riktig

Også Dyrebeskyttelsen Norge reagerer kraftig.

DYREVENN? President Putin avbildet med hundene sine i 2013. Foto: RIA Novosti / Reuters

– Det å forgifte hundene er hverken humant eller riktig, sier kommunikasjonsrådgiver Annette Bjørndalen Søreide til NRK.

– Dyrebeskyttelsen Norge synes det er hårreisende at russiske myndigheter velger å gå for en sånn løsning, i stedet for å ta tak i et samfunnsskapt problem, fortsetter hun.

Bjørndalen Søreide påpeker at hjemløse hunder er et menneskeskapt problem.

– Da er det opp til myndighetene i det landet å rydde opp i problemet på en god måte, for eksempel ved å få de omplassert eller få de inn i nye familier, forklarer kommunikasjonsrådgiveren, som i tillegg poengterer at giftig mat og giftpiler er en grusom metode.

– Det å legge ut giftig åte høres utrolig inhumant ut. Det kan føre til at hundene i verste fall lider lenge før de dør, avslutter hun.

Mutko skulle rydde opp

Russlands visepresident Vitalij Mutko, som også er president i Det russiske fotballforbundet, skal ha møtt aktivister og lovet å skaffe husly til hundene i stedet for å drepe dem. Ifølge The Guardian har imidlertid ikke Mutko gjort som lovet, og hundemassakren har fortsatt.

Mutko var for øvrig sportsminister da det ble avslørt av Russland har holdt på med statsstyrt doping i toppidretten. Derfor er han utestengt av IOC på livstid.