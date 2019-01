VM-finalen i fare for Norges toppscorer: – Kroppen er litt ødelagt

Norge er klar for drømmefinale mot hjemmefavoritt Danmark førstkommende søndag etter en særs tøff og grisete semifinale mot Tyskland.

– Det er ganske ubeskrivelig akkurat nå. Det å kunne stå her nå, det å kunne spille en VM-finale er helt fantastisk, sier Magnus Abelvik Rød etter kampen.

Spilleren, som leverte en fantastisk kamp mot Tyskland fredag, fikk imidlertid kraftig juling av de tyske spillerne. Nå kan VM-finalen være i fare.

– Kroppen er litt ødelagt akkurat nå, det skal jeg ikke lyve på. Men vi må bare komme oss hjem til Danmark og få tatt noen tester og se hva ståa er, så håper vi på det beste, sier tysklandsproffen om skaden.

Spilleren fikk gjennomgå i kampen. På tampen av kampen måtte han til slutt ha hjelp til å komme seg av banen etter en ny trøkk.

– Det er et liten skår i gleden. Han snakket om at det var krampetendenser, sa landslagssjef Christian Berge om Abelvik Røds skadesituasjon.

Ifølge Norges fysioterapeut Harald Marcussen kan Abelvik Rød ha pådratt seg en strekk.

– Han kjente ett rykk i bak låret, og foreløpig undersøkelser viser at det kan være snakk om en moderat strekk. Det vanlige med en hamstring-skade er at man undersøker flere ganger i løpet av de første dagene, for å gi en skikkelig prognose, sier han.