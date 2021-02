VM-finalen glapp etter søster-krasj: – Jeg har en tvillingsøster som er litt idiot

– Jeg har en tvillingsøster som er litt idiot av og til. Jeg vet ikke helt hva som skjedde. Det burde ha vært unngått, sier Lotta Udnes Weng oppgitt til NRK.

Svenske Jonna Sundling vant VM-sprinten, men Maiken Caspersen Falla tok sølv. Det var hennes femte medalje i fem VM på rad, og med det ble hun historisk.

Lotta Udnes Weng derimot, fikk aldri muligheten til å kjempe om medalje.

Misfornøyd

I siste bakke i semifinalen, viste TV-bildene at Tiril Udnes Weng kom veldig tett på søstera som var innerst i svingen. Kollisjonen førte til at Lotta Udnes Weng falt og dermed fikk løpet sitt spolert.

– Hun gikk for tett på meg i svingen. Jeg kunne ikke ha gjort noe annerledes. Hun tråkker på skia mine. Det er så vidt jeg ikke drar med meg henne også, fortsetter hun.

– Mener du det var hennes skyld?

– Jeg mener det ja. Vi får snakke sammen om det etter hun har gått finalen. Hun turte ikke å se på meg en gang da jeg kom i mål, så jeg tror hun skjønner at det er hennes feil. Det er så unødvendig, sier Udnes Weng og fortsetter:

– Det er best for henne at hun går fort i finalen, hvis ikke skal jeg banke henne, sier hun med glimt i øyet.

KRASJET: Lotta Udnes Weng falt etter at tvillingsøster Tiril tråkket på skiene hennes. Foto: Lise Åserud / NTB

Høy takhøyde

Tiril Udnes Weng endte på sjetteplass, som siste kvinne over mål. Ane Appelkvist Stenseth gikk over målstreken like før henne.

Søster Weng mener at det fort kunne vært henne som falt.

– Det er ingen som vil gi seg før en av oss tryner. Det kunne like så godt vært meg. Jeg er glad jeg holder meg på beina i alle fall.

På spørsmål om Udnes Weng gruet seg til å møte søstera si etter finalen, svarte hun dette:

– Jeg møtte henne så vidt, og hun sa at når jeg først skulle ødelegge for henne, så kunne jeg hvert fall gjort det litt bra i finalen, da. Men jeg tror ikke hun hadde kommet seg videre fra semien uansett, så vi er nok venner om et kvarters tid, sier Udnes Weng.

SØLV: Maiken Caspersen Falla blir omfavnet av Ane Appelkvist Stenseth og Tiril Udnes Weng etter sølvet på sprinten. Foto: Matthias Schrader / AP

– Hvordan bruker oppvasken å være?

– Vi har høy takhøyde. Jeg får kjøpe en cola til henne, så blir hun glad igjen, sier Tiril Udnes Weng.

Lotta Udnes Weng var også usikker på hvordan en eventuell finale ville gå for henne. Hun følte at kroppen responderte godt på oppløpet og i nedoverbakkene, men at hun hadde lite futt i beina i motbakkene.

– Jeg følte at Tiril var sterkere enn meg i dag, så sånn sett var det greit at jeg ikke kom til finalen. Jeg hadde nok fått det tungt i en eventuell finale, men litt kjipt er det jo, sier Lotta Udnes Weng.

Nå frykter hun at lagsprinten i mesterskapet røk også.

– Jeg hadde en drøm om å gå den, men visste at mulighetene ikke var så store. Jeg måtte ha overbevist i dag, konkluderer hun.

Slik gikk det med herrenes sprint: Klæbo innrømmer at VM-gullet har kostet dyrt - knakk sammen da han ringte faren

Storfavorittene røk

Det var knyttet mye spenning til hvorvidt utøverne klarte å takle sprintløypa i VM-byen torsdag. Over 16 grader viste gradestokken. Det varme været bidro til at løypa både var løs og våt.

Det mest overraskende var nok at storfavorittene Linn Svahn og Maja Dahlqvist røk ut før finalen. Nes-kvinnen erkjenner at det var ekstra deilig å slå dem.

– De er menneskelige de også. De kan ikke komme her og tro at de skal herje. Det er deilig å være norsk og slå svensker, det må jeg innrømme, sier Lotta Udnes Weng.

Anna Svendsen røk også ut i semifinalen, men hun er fornøyd med prestasjonen. Dette var hennes mesterskapsdebut.

– Det var veldig artig. Jeg skulle gjerne vært i finalen, men jeg må være fornøyd med syvendeplass, om det ble det. Det er veldig gøy at tre norske kom til finalen. Jeg syns det er bra laginnsats i dag, sier Svendsen.