VM-debutanten redda Noreg: – Ho er heilt ustoppeleg

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

– Fy fader når ho kjem inn i fyrste omgang der og berre bankar ballen i mål. Ho er heilt rå, gled dykk til resten, gliser Camilla Herrem etter kampen.

Landslagsveteran Camilla Herrem rosar debutant Ingvild Bakkerud opp i skyene etter 36-20 over Slovenia.

Slovenia styrte fyrste omgang

Slovenia skulle vere den fyrste skikkelege testen i VM, etter at Cuba blei feid av banen med 31 mål i opningskampen.

Handballkvinnene såg ut til å komme skikkeleg ned på jorda i fyrste omgang da Slovenia leia 7–4 og var i føringa det meste av fyrste omgangen anført av stjernespelar Ana Gros som scora seks mål på 20 minutt.

Men Thorir Hergeirsson hadde eit par gode kort på handa på benken. VM-debutant Ingvild Bakkerud kom inn og scora tre på rad og plutseleg var Noreg i leiinga med eitt mål til pause.

– Det ho gjer er heilt klasse. Bakkerud er ustoppeleg for Noreg nå, sa NRKs ekspertkommentator da debutanten sette inn sitt tredje skot på rad.

– Ein maktdemonstrasjon

Da hadde Noreg ligge tre mål under mot Slovenia etter ein opning prega av mange feil og sterke slovenske skyttarar.

– Ein maktdemonstrasjon av Noreg i andre omgang. Silje Solberg i mål, godt forsvarsspel og ikkje minst Ingvild Bakkerud avgjer dette, sa Gabrielsen.

Camilla Herrem meiner det var eit heilt anna norsk lag som kom på banen etter pause.

– Me har ein heilt anna tenning når me kjem utpå etter pause. Det er to heilt forskjellige omgangar. Me har så mykje energi og fart og gje. Nå er eg sinnsjukt stolt, seier Herrem som også såg at Slovenia blei slitne i andre omgang.

– Me ser at dei gjev opp. Det er ei god kjensle, smiler Herrem.

Det endte med 36-20 seier til Noreg og 23 av mål kom i andre omgang mot berre 13 i den fyrste.

Bakkerud endte med seks mål til slutt, medan Marit Røsberg Jacobsen blei norsk toppscorar med åtte mål. Nå ventar Serbia i den tredje gruppespelskampen alt i morgon.