Tandrevold selv hadde nemlig ikke planlagt at VM-sprinten skulle ende med medalje, og hadde derfor ikke med seg boblebukser.

– Jeg hadde tenkt å jogge hjem etter løpet, smilte VM-debutanten, som ikke har gjort det bedre på sprint enn en 14.-plass før fredagens VM-sprint.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si. Jeg er tom for ord, det er sjelden jeg er det.

Hun går rundt og gjør korte intervjuer før rennet er ferdig. Derfor tør hun ikke å slippe jubelen helt løs ennå, for også for henne er det nesten for godt til å være sant.

KVINNEDAG: Ingrid Landmark Tandrevold (t.v.) tok sølv foran Laura Dahlmeier, men var nesten 10 sekunder bak slovakiske Anastasia Kuzmina. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

VM-debutanten gikk ut fra første skyting i ledelse etter en imponerende og feilfri serie. 22-åringen fulgte deretter opp med å fylle også på stående. Dermed skjøt hun ti av ti mulige i sin VM-debut og gikk inn til en foreløpig ledelse.

Tandrevold forteller at hun ble motivert av stadig flere konkurrenter bommet da hun ventet i oppvarmingsområdet.

– Da tenkte jeg at det er vanskelige forhold, og at «dette er din dag».

– Stiv som aldri før

Men var det godt nok til en VM-medalje?

Bak kom nemlig sterke og langt mer erfarne konkurrenter som Kaisa Mäkäräinen, Anastasia Kuzmina og Denise Herrmann. Og Tandrevold fikk det helt synlig tungt på den siste runden ute i snøværet.

– Jeg var så stiv som aldri har vært før. Jeg hadde lagt opp en plan på hvordan gå løpet, men da jeg gikk ut fra siste skyting, så mistet jeg hodet og gikk med hjertet og hjertet var ikke helt med, innrømmer hun.

– Pupper av stål

Kuzmina avsluttet svært sterkt og var til slutt 9,7 sekunder foran Tandrevold i mål. Men verken Mäkäräinen eller Herrmann greide å straffe VM-debutantens tid. Bronsen gikk til Laura Dahlmeier.

Tiril Eckhoff, som gikk med startnummer 12, åpnet med en bom på liggende og fikk dermed en litt dårlig start på sprinten. Hun fulgte likevel opp med fire treff på stående og gikk i mål til foreløpig ledelse. Til slutt ble hun nummer ni.

Venninnen gjorde likevel dagen helt perfekt.

– Jeg kommer til å gråte når jeg ser henne. Hun har baller av stål. Eller pupper av stål da, på kvinnedagen. Hun kan når det gjelder og det beviser hun i dag. Det er helt rått, sier Eckhoff, som nylig fortalte til NRK at klubb- og romvenninnen er med på å forlenge hennes karriere frem til 2022.

Mamma Bente Landmark fulgte løpet i Østersund.

– Jeg er så utrolig glad, og veldig stolt over Ingrid. Hun går et fantastisk løp, og skyter fullt hus. På en god dag er det bra nok faktisk. Det er kjempegøy, sier moren.

Favoritter med problemer

Marte Olsbu Røiseland, som har hatt en svært god sesong, fikk det ikke til på fredagens sprint. Det endte med hele to bom på den norske favoritten, og dermed økte presset foran stående. Der ble det to nye bomskudd, og dermed var sprinten ødelagt for Røiseland.

Hun var likevel svært glad for VM-medaljen til lagvenninnen.

– Veldig overraskende. For en jente. Det var imponerende, sier Solemdal.

De italienske favorittene, Dorothea Wierer og Lisa Vittozzi, endte begge godt utenfor pallen. De fikk begge problemer på liggende og bommet to ganger på første skyting.

Wierer leverte imidlertid en feilfri stående serie og gikk seg kraftig opp, mens Vittozzi endte med tre bom totalt.